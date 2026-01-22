Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Davos (Suiza)/Berlín, 22 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este jueves en Davos que nada detendrá la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, al tiempo que lamentó que la Eurocámara haya puesto un nuevo obstáculo al decidir llevarlo a la justicia europea. EFECOM

