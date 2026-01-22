Espana agencias

Albares espera que la OTAN controle la seguridad ártica tras el acuerdo sobre Groenlandia

Madrid, 22 ene (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves que espera que el acuerdo sobre Groenlandia permita que sea la OTAN la encargada de reforzar la seguridad en el Ártico y que Estados Unidos no reclame la soberanía sobre la isla.

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Albares ha dicho que desconoce los detalles del principio de acuerdo anunciado este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia.

El acuerdo, según Trump, será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN" y conlleva la suspensión de la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que hicieron maniobras militares en la isla.

A la espera de conocer este jueves el contenido exacto de este principio de acuerdo, el titular de Exteriores ha incidido en que si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico debe ejercerla la OTAN y en que cualquier decisión al respecto debe ser adoptada por el Consejo Atlántico.

En este sentido, ha subrayado que para España es "innegociable" el principio de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados y ha recalcado que los groenlandeses han dejado claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca y, por tanto, de un miembro de la Unión Europea.

Una opinión con comparten el resto de los países europeos "sin división" y con "total solidaridad con Dinamarca". "Todos pensamos igual, tal vez la diferencia que puede haber es que unos lo decimos claramente y otros se mantienen en silencio, pero pensar, pensamos igual", ha apuntado.

Sobre la decisión de Trump de retirar los aranceles ha expresado su preocupación por que se utilicen estos impuestos como forma de negociar sobre la soberanía territorial de un país y, frente a eso, ha apostado por que Europa busque nuevos socios comerciales, como los países de Mercosur o la India y por que la Unión sea la garante de su propia seguridad.

Preguntado por si España participará en la junta de paz para Gaza impulsada por Trump, ha respondido que la decisión será anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin precisar cuándo.

Albares se ha limitado a explicar que en los últimos días ha estado hablando con los socios europeos para intentar fijar una postura común basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respete el Derecho internacional y que ayude a conseguir una paz justa y duradera.

Sí ha asegurado que él no participará en el acto de firma para constituir este organismo que Trump asegura haber creado ante la falta de apoyo de Naciones Unida para resolver guerras. EFE

