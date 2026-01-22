Adamuz acogerá el próximo domingo un funeral por las víctimas del accidente de trenes

Córdoba, 22 ene (EFE).- La localidad cordobesa de Adamuz acogerá el próximo domingo una misa funeral por las víctimas del accidente de los dos trenes, que hasta el momento se cifran en 43 fallecidos.

La misa se celebrará en la Caseta Municipal de la localidad y estará presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha informado este jueves el Obispado de la provincia.

A la ceremonia se trasladará la imagen de la Virgen de Sol, patrona de la localidad adamuceña. EFE