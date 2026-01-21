Espana agencias

World2Meet (Iberostar) facturó 3.263 millones en 2025, un 18 % más

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El grupo turístico W2M, del grupo Iberostar, facturó el año pasado 3.263 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 18 % respecto al año anterior, y anotó un ebitda (resultado bruto de explotación) de 23 millones, una cifra también superior a la registrada en 2024.

Así lo ha afirmado su consejero delegado, Gabriel Subías, en un encuentro con los medios de comunicación en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que arranca este miércoles, sin concretar en qué medida ha crecido el ebitda y sin dar detalles sobre el resultado neto de la firma.

Lo que sí ha concretado es previsión para 2026 de que se alcancen los 3.668 millones de facturación y un ebitda cercano a los 40 millones, casi el doble del alcanzado el pasado año, cuando se asumieron más de 13 millones de sobrecostes consecuencia de "averías aéreas extraordinarias".

También ha avanzado que este año gestionarán la operativa de EasyJet en España a través de la marca BDXperience y que también renovarán su flota con ocho yates con presencia en República Dominicana, México, Aruba y Jamaica.

La división de Iberostar registró en 2025 un total de 7,9 millones de pasajeros (7,8 millones un año antes) y también creció en número de empleados, al alcanzar los 3.933, un 19 % más que un año atrás. Para 2026, Subías aspira a llegar a los 4.431 trabajadores.

Subías ha destacado el crecimiento de W2M, pero cree que "no es suficiente" porque buscan ser relevantes para la sociedad y no solo para el sector.

Entre los hitos registrados por el grupo en 2025 en su división aérea, World2Fly, destacó el incremento de flota de siete aviones, las nuevas rutas desde Madrid a Mauricio y La Romana y desde Lisboa a Montego Bay (Jamaica), además de la operación chárter para Rainbow con avión basado en Polonia.

El número de asientos ocupados disminuyó en 2025 ya que no alcanzaron los 1,2 millones de 2024, aunque la ocupación aumentó en 1,5 puntos hasta el 94 %.

Para 2026, World2Fly ampliará su red de rutas desde Madrid a Rosario (Argentina) y Cartagena de Indias (Colombia), mientras que desde Lisboa se podrá viajar a Zanzíbar.

Otros hitos de W2M el pasado año fueron la expansión de su flota en el Caribe -donde cuentan con 58 vehículos-, la innovación en tecnología y seguridad y la creación de su academia propia de conductores. EFECOM

EFE

