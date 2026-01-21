Wall Street sube más del 1,2 % al cierre tras anunciar Trump un acuerdo sobre Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en el Foro Económico Mundial de Davos que su país ha alcanzado “el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia” junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, además de retirar la amenaza de nuevos aranceles contra varios países europeos. Según informó EFECOM, esta declaración generó una fuerte reacción en los mercados neoyorquinos, con importantes subidas en los principales índices bursátiles hacia el final de la jornada.

De acuerdo con EFECOM, veinte minutos antes del cierre de la bolsa de Nueva York, los principales índices de Wall Street presentaban alzas cercanas al 1,3 %. El Dow Jones de Industriales subía un 1,27 %, situándose en 49.104 puntos. A la misma hora, el S&P 500 avanzaba un 1,26 % y sumaba 6.882 unidades, mientras que el índice Nasdaq ganaba un 1,29 %, alcanzando los 23.249 enteros. Estas cifras expresan el optimismo de los inversores tras la confirmación del acuerdo y la retirada de medidas comerciales restrictivas contra Europa.

El anuncio, realizado este miércoles en Suiza, representa un giro significativo en las relaciones comerciales transatlánticas, al suspender el ejecutivo estadounidense la imposición de aranceles que tenía previsto implementar a partir del 1 de febrero sobre productos llegados de Europa. EFECOM detalló que Trump acompañó el anuncio subrayando que no emprendería acciones de fuerza en relación a estos asuntos, lo que distendió la tensión que se venía acumulando entre ambos bloques económicos.

La implicación de Groenlandia en la agenda internacional cobró mayor notoriedad con la puesta en marcha de este “marco de un futuro acuerdo”. EFECOM consignó que Trump compartió el escenario con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, lo que sugiere la dimensión estratégica y de seguridad incorporada a las negociaciones, además de la propia agenda comercial y diplomática entre Estados Unidos y Europa.

La respuesta positiva de los mercados se interpreta, según datos proporcionados por EFECOM, como una señal de alivio en el contexto de la incertidumbre que venía rodeando las posibles medidas arancelarias. La decisión de Estados Unidos de retirar las amenazas comerciales proporcionó un impulso inmediato a los valores tecnológicos, industriales y financieros, sectores predominantes en los tres índices principales de Wall Street.

El contexto de la celebración en Davos añade otra dimensión a la noticia. El foro reúne a líderes políticos y económicos del mundo, constituyéndose en un espacio clave para este tipo de anuncios estratégicos. Según reportó EFECOM, tanto la referencia pública a Groenlandia como la suspensión de los aranceles han sido percibidas como medidas orientadas a estabilizar la relación política y económica entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

Previo a este anuncio, el ambiente inversor estaba marcado por la preocupación respecto de posibles efectos negativos de nuevos aranceles sobre las exportaciones europeas. Las amenazas habían generado volatilidad en los mercados y en la cotización de acciones de empresas expuestas al comercio transatlántico. La retirada de la medida eliminó parte de esa presión, reflejándose en el alza de los índices bursátiles citados por EFECOM.

El medio EFECOM relató además que la afirmación de Trump de que “no usaría la fuerza” en este contexto fue recibida como una iniciativa para aclarar el alcance estrictamente económico y diplomático de las decisiones anunciadas. Al mencionar explícitamente que la vía militar quedaba fuera de toda consideración, la administración estadounidense buscó fortalecer la senda del diálogo multilateral.

Tanto la cotización diaria como el volumen de operaciones registradas evidenciaron confianza renovada en la solidez de la relación entre Estados Unidos y Europa. El seguimiento de la jornada bursátil, de acuerdo con los datos de EFECOM, mostró incrementos sostenidos durante los minutos posteriores al anuncio, lo que sugiere que la decisión fue rápidamente internalizada y valorada por los agentes financieros.

Los analistas, citados por EFECOM, han señalado la relevancia del “marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia” en términos geopolíticos y económicos, ubicando este territorio ártico en el centro de los intereses compartidos de seguridad y desarrollo entre Norteamérica y Europa. La coordinación con la OTAN refuerza este componente estratégico, en tanto que la relajación de las tensiones comerciales abre cauces para un clima de cooperación.

EFECOM recopiló declaraciones de participantes en el foro de Davos para quienes la eliminación de esta amenaza arancelaria abre una nueva etapa en el diálogo entre Washington y las capitales europeas, permitiendo abordar otros asuntos pendientes sin la inmediatez de represalias comerciales.

Así, la jornada bursátil en Nueva York culminó con incrementos superiores al 1,2 % en todos los índices principales, reflejando la favorable acogida de los inversores al anuncio de Donald Trump y la percepción de que, al menos por el momento, la relación comercial entre Estados Unidos y Europa se encamina hacia una fase menos conflictiva y más predecible.