Una novela de Daniel Ruiz y un ensayo de Rafael Jurado Arroyo, premios Almudena Grandes

Sevilla, 21 ene (EFE).- La novela 'Mosturito' (Tusquets), de Daniel Ruiz, y el ensayo 'Raíces y Maletas' (Fundación José Manuel Lara), de Rafael Jurado Arroyo, han recibido el premio Almudena Grandes correspondiente a 2025, que otorga el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).

El premio se concede a obras publicadas el año anterior, en este caso 2024, y en las dos modalidades se premia el valor literario con idea de ampliar la posibilidad de su difusión y divulgación entre los lectores.

“Se trata de darle una nueva oportunidad a muchas novelas y trabajos que compiten con la cada vez mayor oferta de novedades que ocupan una buena parte de las librerías y los espacios de crítica y divulgación de las editoriales”, ha explicado la primera teniente de alcalde y la delegada de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega, que ha ejercido como secretaria del jurado, sin voto.

El jurado de los Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes ha estado presidido por el poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, e integrado por escritores y profesionales ligados tanto a la obra cultural del Ayuntamiento de La Rinconada como a la gestión y actividad cultural como Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.

El jurado ha destacado que se trata de publicaciones que son "verdaderas joyas literarias en el contexto de la literatura o la ficción social, y el ensayo que profundiza en periodos históricos de relevancia en la historia" de España.

La novela premiada aborda la realidad del 'bullying' y el ensayo trata sobre la justicia social y la emigración española a Centroeuropa en las décadas de los 50, 60 y 70, y ambas, según el jurado, acercan a los lectores a "los valores y principios recogidos en la obra de Almudena Grandes”.

Los premios se entregarán el próximo mes de marzo en una ceremonia que se celebrará en el Centro Cultural de La Rinconada. EFE

