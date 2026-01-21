Una de las heridas en el accidente de Rodalíes es una maquinista leonesa en prácticas

León, 21 ene (EFE).- Una maquinista leonesa en prácticas que acompañaba en cabina al conductor fallecido en el accidente de Rodalíes en Barcelona es una de las personas que han resultado heridas en ese mismo accidente.
La joven, que estaba acumulando horas para completar su formación, está hospitalizada tras romperse tibia, peroné y varias costillas, según han confirmado a EFE fuentes sindicales.
Viajaba en cabina con otros dos compañeros en prácticas y el maquinista que resultó fallecido tras chocar el tren contra un muro de contención que se había desprendido a causa del temporal. EFE
tlg/grg
