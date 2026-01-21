Un leonés de 52 años conocido en el mundo del baile es uno de los fallecidos en Adamuz

León, 21 ene (EFE).- Julio Rodríguez Gómez, leonés de 52 años y conocido en el mundo del baile como Julio Son, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), según han informado varios amigos y representantes de escuelas de baile de la ciudad.

Rodríguez viajaba hacia Huelva por motivos laborales cuando se produjo el siniestro y su cuerpo fue localizado esta noche.

La familia había pedido ayuda en redes sociales para tratar de localizarle después de confirmarse que figuraba en la lista de pasajeros del tren siniestrado y no tener noticias de él.

Además, facilitaron muestras genéticas para la identificación, que ha sido certificada mediante pruebas de ADN practicadas por los equipos forenses, lo que ha permitido confirmar tanto su identidad como su fallecimiento.

Julio Rodríguez era una persona muy conocida en el ámbito de la danza, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. Era fundador de la escuela Salsón Dance, con sede en Zamora, y contaba con un amplio reconocimiento en el mundo del baile latino.

La confirmación de su muerte ha provocado una ola de mensajes de condolencia y despedida por parte de amigos, compañeros y alumnos, que recuerdan su carácter generoso y su pasión por la danza.

"Uno de los días más tristes es este, el de esa llamada en la que te confirman la muerte de una de las mejores personas que se cruzaron en tu camino", escribe uno de sus amigos más cercanos en redes sociales.

Otro mensaje difundido refleja la incertidumbre vivida hasta la confirmación oficial de su muerte, tras permanecer activado el dispositivo de búsqueda desde el accidente ferroviario.

"Qué pena me has dejado en el cuerpo. Hasta ayer por la noche tuve la esperanza de que aparecieras con vida", señala otro amigo. "Me acabo de enterar del terrible desenlace y solo te puedo decir gracias por compartir tantas noches de baile. Sigue haciendo bailar a la gente allá donde estés. Un abrazo, amigo mío", apostilla.

Por su parte, el director de la escuela de baile leonesa Rumballetm ha asegurado que "el mundo del baile está de luto" y ha añadido que "a veces, la vida es un poco injusta". EFE

rs/grg/ros