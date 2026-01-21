Espana agencias

Un biomarcador mejora la detección del riesgo de sufrir preeclampsia durante el embarazo

Guardar

Barcelona, 21 ene (EFE).- Un estudio ha demostrado que añadir un biomarcador a la herramienta convencional de detección de la preeclampsia permite afinar mejor el riesgo de sufrir esta complicación durante el embarazo, que puede dañar a la madre o al bebé si no se trata adecuadamente.

El estudio, publicado en la revista Clinical Chemistry, lo ha liderado el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau).

Según informa este miércoles el centro barcelonés, los resultados del estudio permiten reducir la incertidumbre diagnóstica en mujeres con sospecha de preeclampsia.

Esta enfermedad afecta entre el 2 % y el 5 % de los embarazos y se caracteriza por presión arterial alta o niveles elevados de proteína en la orina que indiquen daño renal (proteinuria) en la madre.

Si no se diagnóstica y no se trata adecuadamente, puede provocar diversas complicaciones, entre ellas parto prematuro por desprendimiento de la placenta, con consecuencias en la madre y en el bebé.

El diagnóstico se lleva a cabo habitualmente con una prueba, el cociente sFlt-1/PlGF, que permite descartar la enfermedad cuando sus valores son inferiores al nivel 38.

Pero por encima de esa cifra los resultados son menos concluyentes y más interpretativos, lo que obliga a practicar un seguimiento estrecho y valoraciones adicionales.

Sobre todo, el problema se encuentra en el manejo de los casos con un cociente sFlt-1/PlGF entre 38 y 84, el umbral en el que hay más incertidumbre diagnóstica y de gestión, según ha informado el IR Sant Pau.

Para este intervalo de incertidumbre, los investigadores analizaron la efectividad de añadir un biomarcador, el NT-proBNP, que habitualmente se usa para problemas cardíacos.

El estudio evaluó su comportamiento en diferentes escenarios clínicos de preeclampsia: precoz (antes de la semana 34 del embarazo); pretérmino (antes de la semana 37); a término (después de la semana 37) y en casos con complicaciones maternas o fetales.

La investigación, en la que participaron 316 mujeres con sospecha clínica de preeclampsia junto con el análisis de 424 muestras, ha demostrado que el NT-proBNP está significativamente elevado en aquellas que desarrollarán la preeclampsia en los siete días siguientes.

Así, según los investigadores, esta combinación ofrece una elevada fiabilidad para descartar la enfermedad a corto plazo y permite priorizar la vigilancia sobre los casos de mayor riesgo.

Además, la combinación añade una dimensión complementaria: el cociente sFlt-1/PlGF refleja la disfunción placentaria, mientras que el NT-proBNP proporciona información sobre el grado de estrés cardiovascular materno, un factor estrechamente vinculado al riesgo de empeoramiento clínico.

El equipo investigador ha subrayado que el NT-proBNP no sustituye al cociente sFlt-1/PlGF, sino que lo complementa, aportando información clínica relevante en los casos en los que la prueba convencional no es concluyente.

Aunque los resultados deben validarse en cohortes más amplias y diversas, constituyen un avance significativo en la predicción precoz de la preeclampsia y abren la puerta a estrategias diagnósticas multimarcador con mayor precisión y aplicabilidad real, según los investigadores. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Guía de apoyo al docente, figura clave para detectar y cuidar la salud mental del alumnado

Infobae

Montero expresa su consternación por la muerte del joven maquinista de Sevilla en Gelida

Infobae

Paneque y Parlón piden comparecer en el Parlament por el accidente de tren en Gelida

Infobae

Huelva suma hasta ahora 20 víctimas mortales confirmadas en el accidente de Adamuz

Infobae

Condenado por intentar matar a su pareja cambia de género y pide ir al módulo de mujeres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif vuelve a limitar a 160 km/h la velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona

Los cinco primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz y los dos trenes anteriores tienen marcas del trozo de vía roto

Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona una hora después de levantar la restricción

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco