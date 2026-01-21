UGT y CCOO se desmarcan de la huelga en las conserveras pesqueras que mantiene CIG

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Los sindicatos UGT y CCOO se han desmarcado de la convocatoria de cuatro días de huelga anunciados en el sector de conservas de pescado para reivindicar un convenio colectivo digno, mientras que la organización sindical gallega CIG mantiene sus movilizaciones.

UGT ha anunciado este miércoles, en un comunicado, que "los sindicatos mayoritarios en la comisión negociadora" han desconvocado la huelga y las protestas tras ver avances en la última propuesta del mediador del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), dentro de la negociación del convenio colectivo.

Ante esta nueva propuesta, presentada este martes en una reunión, UGT ha señalado que este sindicato y CCOO abrirán un periodo de consulta interna para valorar colectivamente los avances y decidir los próximos pasos.

De esta forma, UGT y CCOO se desmarcan de la manifestación prevista inicialmente el día 24 en Vilagarcía (Pontevedra) y suspenden su participación en la huelga que habían anunciado los días 27 y 28 de enero y el 24 y el 25 febrero.

La huelga se anunció tras el desacuerdo de los tres sindicatos con la patronal Feicopesca.

"La propuesta (del SIMA) supone un avance real y significativo hacia la firma de un nuevo convenio colectivo para el sector. (...) Recoge, entre otras medidas, mejoras salariales garantizadas, mecanismos de protección del poder adquisitivo, y avances sociales reivindicados por las plantillas", según UGT.

Entre los logros, ha destacado "los incrementos salariales anuales garantizados durante toda la vigencia del convenio, con cláusula de revisión ligada al IPC que asegura que ningún año se pierda poder adquisitivo; la creación de una nueva clasificación profesional, más justa y adaptada a la realidad del trabajo".

También ha valorado "la inclusión de nuevos derechos sociales, como el incremento de horas retribuidas, para acompañamiento médico de familiares y protocolos avanzados en materia de igualdad, prevención del acoso, violencia de género, emergencias climáticas y uso de tecnologías".

Por su parte, el sindicato gallego CIG ha anunciado en su web que sigue adelante con sus movilizaciones por un convenio digno en el sector de la conserva, tras el documento de la mediación, porque estima que "empeora" la propuesta que había presentado la propia patronal.

CIG ha señalado que el 2 de febrero se ha convocado una nueva reunión en Madrid en el SIMA, pero ha afirmado que esa cita no puede "llevar a la suspensión de las medidas de presión", y ha lamentado que UGT y CCOO se hayan "descolgado" de las movilizaciones. EFECOM