Espana agencias

UGT y CCOO se desmarcan de la huelga en las conserveras pesqueras que mantiene CIG

Guardar

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Los sindicatos UGT y CCOO se han desmarcado de la convocatoria de cuatro días de huelga anunciados en el sector de conservas de pescado para reivindicar un convenio colectivo digno, mientras que la organización sindical gallega CIG mantiene sus movilizaciones.

UGT ha anunciado este miércoles, en un comunicado, que "los sindicatos mayoritarios en la comisión negociadora" han desconvocado la huelga y las protestas tras ver avances en la última propuesta del mediador del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), dentro de la negociación del convenio colectivo.

Ante esta nueva propuesta, presentada este martes en una reunión, UGT ha señalado que este sindicato y CCOO abrirán un periodo de consulta interna para valorar colectivamente los avances y decidir los próximos pasos.

De esta forma, UGT y CCOO se desmarcan de la manifestación prevista inicialmente el día 24 en Vilagarcía (Pontevedra) y suspenden su participación en la huelga que habían anunciado los días 27 y 28 de enero y el 24 y el 25 febrero.

La huelga se anunció tras el desacuerdo de los tres sindicatos con la patronal Feicopesca.

"La propuesta (del SIMA) supone un avance real y significativo hacia la firma de un nuevo convenio colectivo para el sector. (...) Recoge, entre otras medidas, mejoras salariales garantizadas, mecanismos de protección del poder adquisitivo, y avances sociales reivindicados por las plantillas", según UGT.

Entre los logros, ha destacado "los incrementos salariales anuales garantizados durante toda la vigencia del convenio, con cláusula de revisión ligada al IPC que asegura que ningún año se pierda poder adquisitivo; la creación de una nueva clasificación profesional, más justa y adaptada a la realidad del trabajo".

También ha valorado "la inclusión de nuevos derechos sociales, como el incremento de horas retribuidas, para acompañamiento médico de familiares y protocolos avanzados en materia de igualdad, prevención del acoso, violencia de género, emergencias climáticas y uso de tecnologías".

Por su parte, el sindicato gallego CIG ha anunciado en su web que sigue adelante con sus movilizaciones por un convenio digno en el sector de la conserva, tras el documento de la mediación, porque estima que "empeora" la propuesta que había presentado la propia patronal.

CIG ha señalado que el 2 de febrero se ha convocado una nueva reunión en Madrid en el SIMA, pero ha afirmado que esa cita no puede "llevar a la suspensión de las medidas de presión", y ha lamentado que UGT y CCOO se hayan "descolgado" de las movilizaciones. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP rompe su estrategia de no agresión al Gobierno pero aboga por mantener la calma

Infobae

Guardiola responde a Vox que está "en su mano" entrar en el gobierno de Extremadura

Infobae

Luismi Cruz: "Es un partido importante, pero no será definitivo"

Infobae

UGT pide convocar el comité general de Adif y Renfe y aclarar con urgencia los accidentes

Infobae

La Justicia brasileña rechaza suspender una licitación adjudicada a Acciona en São Paulo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La llamada del centro de

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al tren Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

Europol logra la mayor operación contra las drogas sintéticas de la historia de la UE: 24 laboratorios clandestinos y casi 300 toneladas

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco