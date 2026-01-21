Espana agencias

UGT pide convocar el comité general de Adif y Renfe y aclarar con urgencia los accidentes

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El sindicato UGT ha solicitado la convocatoria inmediata del comité general de empresa de Adif y Renfe, con la participación de todas las organizaciones sindicales que tienen representación, para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y los usuarios del ferrocarril.

"La seguridad no puede verse comprometida bajo ningún concepto", subraya en un comunicado el sector ferroviario de UGT, que califica la situación actual de "extraordinariamente preocupante" y exige celeridad, rigor y responsabilidad.

En este sentido, ve imprescindible esclarecer "con urgencia" las causas que han provocado estas tragedias ferroviarias y subraya que la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de las personas trabajadoras del ferrocarril y de los usuarios del sistema ferroviario.

"Tanto la seguridad de la plantilla, como de las personas usuarias del ferrocarril debe estar por encima de cualquier otra consideración", recalca UGT.

El sindicato agrega que aunque el ferrocarril es uno de los medios de transporte más seguros, tras la reiteración de graves accidentes ocurridos estos días, hay que actuar "con la máxima responsabilidad y contundencia".

UGT considera que pese a que el accidente de Adamuz (Córdoba) -que ha dejado 43 fallecidos-, como el del tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) -que ha provocado la muerte de un maquinista en prácticas- se han producido en un mismo contexto temporal hay que distinguir cada uno de ellos a la hora de analizar las causas y las circunstancias concretas en las que se produjeron.

Por ello, defiende que cualquier aproximación rigurosa debe huir de simplificaciones y abordar cada suceso con el análisis técnico, profesional y diferenciado que requiere.

Desde UGT reclaman que se facilite el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los organismos oficiales competentes en la investigación de estos siniestros evitando especulaciones, juicios prematuros o conclusiones interesadas que, en su opinión, solo contribuyen a generar confusión y alarma social.

De esta forma, rechaza la difusión de bulos, desinformación o mensajes alarmistas.

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, y ha calificado de "inadmisible" el deterioro constante del ferrocarril.

Posteriormente, CCOO ha coincidido en que la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de los usuarios no puede seguir en la situación actual y que, ante la falta de medidas y actuaciones suficientes, convocarán las jornadas de huelga o las medidas de presión que sean necesarias.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado este miércoles que su departamento se sentará a dialogar con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo que evite una huelga en el sector ferroviario, una protesta que, en su opinión, "no contribuirá en nada". EFECOM

