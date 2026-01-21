Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenaza de aranceles

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación su red social Truth Social, Trump anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para Estados Unidos y para todos los países de la OTAN", señaló.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que iban a entrar en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en Groenlandia.

Precisó que el vicepresidente estadounidense, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones y le informarán directamente". EFECOM