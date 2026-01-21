Trump anuncia un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenanza de aranceles

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN" y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero a Europa. EFECOM

Compartir nota: