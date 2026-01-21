Trilli y Arnu, cedidos a Córdoba y Real Madrid, respectivamente

Valladolid, 21 ene (EFE).- El Real Valladolid y el Córdoba CF han acordado la cesión de Álvaro Pérez Campo "Trilli" hasta el final de la presente temporada, como también lo han hecho con el Real Madrid para la cesión de Adrián Arnuncio "Arnu", hasta el final de esta campaña, aunque el club blanco tendrá una opción de compra sobre el jugador.

"Trilli" recaló en el conjunto blanquivioleta en verano de 2025 y, desde entonces, ha disputado once partidos oficiales con el Pucela, según ha recordado la entidad en nota de prensa.

Formado en la cantera del RC Deportivo de La Coruña, llegó al cuadro vallisoletano al inicio del presente curso, procedente del FC Barcelona.

Por su parte, "Arnu" jugará cedido hasta junio de este año en el filial del Real Madrid, actualmente quinto clasificado del Grupo I de Primera RFEF, y el acuerdo incluye una opción de compra.

El delantero llegó a los Anexos siendo alevín de segundo año, procedente del CD San Juanillo de su Palencia natal y, desde ahí, ha ido escalando peldaños en las categorías inferiores del club, hasta alcanzar 16 actuaciones con el primer equipo. EFE

