Transportes anticipa a este año el inicio de la renovación de la línea Madrid-Barcelona

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado que este mismo año comenzarán las obras de renovación en su integridad de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la que el tramo Madrid-Calatayud (Zaragoza) "es el que peor está en términos de confort, que no de seguridad".

En una rueda de prensa este miércoles, el titular de Transportes ha admitido ser consciente de que ese tramo está "en peor estado", por lo que se iniciará la renovación completa de la vía, y no sólo actuaciones puntuales.

Esa renovación es la que permitirá, cuando se disponga del material rodante adecuado, aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora, como anunció el ministro a medidos de noviembre pasado, con lo que el viaje a Barcelona se hará en menos de dos horas.

El ministro ha pedido confianza en el sistema ferroviario español y ha asegurado que se ha aumentado exponencialmente la inversión, no solo en nuevas líneas sino también en el mantenimiento. EFECOM

