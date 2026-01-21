Espana agencias

Transportes anticipa a este año el inicio de la renovación de la línea Madrid-Barcelona

Guardar

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado que este mismo año comenzarán las obras de renovación en su integridad de la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona, en la que el tramo Madrid-Calatayud (Zaragoza) "es el que peor está en términos de confort, que no de seguridad".

En una rueda de prensa este miércoles, el titular de Transportes ha admitido ser consciente de que ese tramo está "en peor estado", por lo que se iniciará la renovación completa de la vía, y no sólo actuaciones puntuales.

Esa renovación es la que permitirá, cuando se disponga del material rodante adecuado, aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora, como anunció el ministro a medidos de noviembre pasado, con lo que el viaje a Barcelona se hará en menos de dos horas.

El ministro ha pedido confianza en el sistema ferroviario español y ha asegurado que se ha aumentado exponencialmente la inversión, no solo en nuevas líneas sino también en el mantenimiento. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lagarde (BCE) abandona cena en Davos molesta por comentarios de secretario Comercio EEUU

Infobae

Renault aspira a aumentar este año cuota de mercado tras concluir 2025 con 83.300 ventas

Infobae

Trump, recibido con protestas y mensajes de condena a su llegada a Davos

Infobae

Cuaderno de Davos, día 3: Trump descarta el uso de la fuerza para anexionar Groenlandia

Infobae

Puente tiende la mano a los maquinistas y se compromete a atender sus reivindicaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Hacia dónde va el caso

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

Feijóo reconoció ante la jueza de la DANA que no sabía qué era el CECOPI, no cuestionó el envío de Es-Alert y defendió las múltiples versiones Mazón

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: Óscar Puente descarta dimitir y el presidente de Adif deja su puesto en manos de la investigación

Óscar Puente, sobre el accidente de Adamuz: “No había ninguna señal de que existiera una anomalía que exigiera una intervención inmediata”

ECONOMÍA

El turismo, clave para la

El turismo, clave para la economía española pero perjudicial para el empleo y los salarios de los trabajadores

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

La falta de alojamiento para estudiantes internacionales supondría para España la pérdida de 6.300 millones al año

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions