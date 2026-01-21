Tielemans: "Pensar en un gran 'número 8' es pensar en Iniesta"

Bruselas, 21 ene (EFE).- El futbolista belga del Aston Villa Youri Tielemans asegura haberse inspirado a lo largo de su carrera en jugadores como el inglés Steven Gerrard, el alemán Toni Kroos, el croata Luka Modric o el español Xabi Alonso, pero sitúa por encima de todos al manchego Andrés Iniesta, al que considera la referencia absoluta como centrocampista ofensivo.

"Cuando se piensa en los grandes números 8, se piensa automáticamente en Iniesta. En su capacidad para salir de espacios reducidos mediante un regate o un pase, y en su inteligencia de juego", declaró el capitán de la selección de Bélgica en una entrevista difundida hoy por la radiotelevisión pública RTBF.

A continuación, Tielemans sitúa a Gerrard, histórico futbolista del Liverpool, por "su capacidad para correr, su enorme despliegue físico y su llegada al área desde la segunda línea".

"Marcar goles, ser decisivo, no conceder nada en defensa: también tenía todo eso en su bagaje técnico. Era un monstruo, no se rendía nunca", comentó.

Sobre el exjugador del Real Madrid Toni Kroos, el capitán de los Diablos Rojos destacó "su inteligencia con el balón, su capacidad para encontrar espacios y dar el pase justo, sin hablar de su precisión técnica".

"Y luego está Modric, que también tiene todo el repertorio, o Xabi Alonso, con su calidad en el pase y su lectura del juego", agregó.

Tielemans dijo que podría seguir hablando "todo el día" y ampliar esa lista con más futbolistas y subrayó que lo importante es "intentar tomar lo mejor de todos ellos". EFE