Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Madrid, 21 ene (EFE).- Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

- Los efectivos de rescate recuperaron sobre las 16:00 horas del martes tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado, según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación. Poco después, los servicios de emergencia hallaron otro cadáver en el mismo tren.

- La cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

- Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI y un menor en la UCI pediátrica. Las altas han ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

- De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 123 personas, 118 adultos y cinco niños.

- La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores.

- Todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

- Una vez que las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, la maquinaria pesada puede llegar hasta el Alvia y levantar los coches destrozados, para seguir buscando posibles víctimas.

- La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, han informado fuentes de Adif este martes. EFE