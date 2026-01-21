Espana agencias

Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

- Los efectivos de rescate recuperaron sobre las 16:00 horas del martes tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado, según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación. Poco después, los servicios de emergencia hallaron otro cadáver en el mismo tren.

- La cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

- Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI y un menor en la UCI pediátrica. Las altas han ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

- De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 123 personas, 118 adultos y cinco niños.

- La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores.

- Todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

- Una vez que las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, la maquinaria pesada puede llegar hasta el Alvia y levantar los coches destrozados, para seguir buscando posibles víctimas.

- La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, han informado fuentes de Adif este martes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Athletic buscará su segunda victoria en Italia para seguir vivo en la Champions

Infobae

El América del español Villacampa vence al San Luis y salta al liderato del Clausura

Infobae

111-106. Los Rockets remontan 16 puntos y dan un golpe en la mesa ante los Spurs

Infobae

Schmucki abandona la dirección financiera de SIX, gestora de las Bolsas de Suiza y España

Infobae

Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares este miércoles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco