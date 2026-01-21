Temas del día de EFE Economía del miércoles 21 de enero de 2026 (19:00 horas)

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

.

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

- La Comisión Europea lamenta que la Eurocámara paralice el Mercosur y los agricultores celebran la decisión. (13:13 y 15:35 horas)

- (Claves) El Parlamento Europeo lleva el acuerdo UE-Mercosur a la justicia. ¿Ahora qué?. (16:37 horas)

- Uruguay califica de "tropiezo" el freno al pacto entre Unión Europea y Mercosur. (18:52, 18:17 horas) (Foto) (Vídeo)

- Paraguay cree que la revisión del acuerdo Mercosur-UE no impide su aplicación provisional. (18:48 horas)

.

EEUU GROENLANDIA

Estrasburgo (Francia) - El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por hacerse con la isla danesa de Groenlandia.

- Trump pide negociaciones "inmediatas" para comprar Groenlandia, pero no usará la fuerza. (17:44 horas)

.

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles el aporte a la economía mundial estadounidense "mantiene a todo el mundo a flote" y que sus aranceles son la herramienta para equilibrar esa supuesta contribución estadounidense al crecimiento de otros países.

- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recuerda que Europa tiene los mecanismos para hacer frente a la amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia. (11:29 horas)

- El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ve a Europa vulnerable en ciberseguridad por su escasa tecnología propia. (17:49 horas)

- Huang (Nvidia) descarta una burbuja en Inteligencia Artificial y prevé mayores inversiones. (12:39 horas)

- Dimon (JPMorganChase) prevé un recorte de empleo en banca por la inteligencia artificial. (14:19 horas)

- El presiente argentino, Javier Milei, se reúne con banqueros y firmas financieras internacionales en Davos. (15:55 horas) (Foto) (Vídeo)

- El FMI y el Gobierno indio coinciden en que India superará a Alemania y Japón y será la tercera economía mundial en 2028. (15:23 horas)

- El responsable de IA en EEUU cree que una regulación federal en el país frenará la innovación y al país a perder su hegemonía. (17:37 horas)

- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en el Foro de Davos.

- La comisaria europea de Crecimiento, Marta Kos, participa en una mesa redonda sobre la economías en un ciclo de "cisnes negros" (eventos impredecibles) en la economía.

.

ACCIDENTE ADAMUZ

Madrid - El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, cree que el maquinista del Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba) debió notar un frenazo "tremendo", aunque no fuera consciente de la gravedad, y que es muy posible que en la segunda llamada que hizo ya se hubiera producido el impacto con el Alvia.

- La Guardia Civil analiza la pieza del eje de un tren hallada cerca del lugar del accidente. (14:09 horas)

- Adif limita temporalmente un nuevo tramo de la alta velocidad entre Madrid y Zaragoza. (11:24 horas)

- Identificadas 41 de las 43 víctimas mortales del accidente. (15:00 horas)

.

ACCIDENTE RODALIES

Barcelona - La suspensión del servicio de Rodalies, Regionales y Media Distancia en Cataluña ha complicado sobremanera este miércoles la movilidad en Cataluña al dejar sin trenes a los 400.000 viajeros que utilizan esta red de manera habitual, y que han tenido que buscar alternativas para llegar a sus puestos de trabajo y seguir con su día a día.

- El riesgo de hundimiento obliga a cortar durante días la AP-7 desde Martorell (Barcelona). (18:13, 17:16 horas)

- Los maquinistas expresan su malestar al presidente de Renfe y al director de Rodalies en una tensa reunión tras el accidente de Gelida (Barcelona). (17:02 horas)

.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados, con numerosos fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

- Adif también limita a 160 kilómetros por hora un tramo de la línea del AVE Madrid-Valencia. (15:35 horas)

.

FITUR 2026

Madrid - Una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha arrancado este miércoles en Madrid con perspectivas de las empresas del sector al alza, consolidando los fuertes crecimientos de los años anteriores, lo que hace prever que en 2026 se volverán a registrar cifras de récord.

- El turismo de reuniones facturó en España casi 15.000 millones en 2025, un 3,7 % más. (16:33 horas)

.

MOTOR PRODUCCIÓN 2025

Madrid - La producción de vehículos en España en 2025 retrocedió un 4,3 %, hasta las 2.274.026 unidades, por la menor demanda procedente de los principales mercados europeos y la adaptación de las fábricas a los nuevos modelos electrificados, según los datos de la patronal Anfac publicados este miércoles.

.

VOLKSWAGEN ESTRATEGIA

Fráncfort (Alemania) - El grupo automovilístico Volkswagen va a reestructurar sus marcas con grandes volúmenes de ventas (VW, la checa Skoda, las españolas Seat y Cupra) y los Vehículos Comerciales de VW, con el objetivo de ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes de producción.

