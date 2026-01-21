Espana agencias

Scariolo: "El Mónaco es uno de los equipos más complicados de afrontar en la Euroliga"

Madrid, 21 ene (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, indicó que su rival de este jueves en la jornada 24 de la Euroliga, el Mónaco, es uno de los equipos "más complicados de afrontar" en la competición, ya que están mostrando un nivel de solidez "muy fuerte".

El técnico italiano ya señaló tras el partido de esta semana ante el Olimpia Milán que considera al Mónaco el "mejor equipo del momento" en la Euroliga, por lo que el choque de mañana será "uno de los obstáculos más altos que propone el camino".

"Hoy en día, el Mónaco es uno de los dos o tres equipos más complicados de afrontar en la Euroliga. No creo que sea una cuestión de momento de forma, sino de fuerza real. Es el subcampeón e incluso ha mejorado su plantilla. Desde el inicio está arriba en la clasificación. Está mostrando un nivel de solidez muy fuerte", declaró Scariolo este miércoles a los medios del club.

El Real Madrid ya cayó en el partido de la primera vuelta en el Principado de Mónaco ante los de Vassilis Spaonoulis, en un duelo que acabó 100-95, con una actuación espectacular del argentino Facundo Campazzo, que a pesar de la derrota, terminó con 42 de valoración. Los monegascos fueron los últimos en derrotar al conjunto 'merengue' el 26 de diciembre de 2025. Tras ello, los de Scariolo han encadenado cinco victorias en sus últimos cinco encuentros.

El italiano contará con todos sus efectivos disponibles. El escolta alemán David Krämer jugó ante el Milán en detrimento del capitán Sergio Llull, que podría regresar a la convocatoria. Actualmente, los blancos son el mejor equipo de la Euroliga como local, con 11 triunfos en 12 partidos, y un balance positivo de 15-8, en el quinto puesto.

"Tienen un número muy grande de manejadores de balón, jugadores que no necesitan mucha estructura para generarse un tiro. Tienen a un muy buen grupo de jugadores interiores, muy versátiles. Tienen un nivel defensivo muy alto. Es el equipo que más pérdidas fuerza, el que más anota. Una rotación aparentemente corta, pero que si la salud le acompaña también es ideal para hacer funcionar al equipo. Spanoulis ha añadido algo suyo, como es la química", analizó Scariolo.

Por su parte, el Mónaco, que llega tras caer ayer ante el Estrella Roja en la prórroga, es actualmente segundo en la clasficación con las mismas victorias que los blancos, por lo que el partido se antoja clave para sus aspiraciones en el torneo.

Spaonoulis tendrá sólo la duda del pívot francés Yoan Makoundou, único jugador ausente en el último partido. EFE

EFE

