Espana agencias

Santiago de Compostela, el retiro de escritura que "inspira" las novelas de David Uclés

Guardar

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 21 ene (EFE).- El escritor jienense David Uclés ha vivido en los últimos meses un gran ascenso mediático debido al éxito de su novela 'La península de las casas vacías' (Siruela), una obra descomunal que, como muchas otras, ha escrito en "un lugar muy especial" para él y que siempre le ha inspirado: Santiago de Compostela.

A la capital gallega ha acudido este miércoles el escritor a recoger el premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, un galardón organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro en el que los propios alumnos del centro, junto a los de otros institutos gallegos e internacionales, ejercen como jurado.

Uclés ha obtenido el premio en la modalidad de novela en castellano por 'La península de las casas vacías' y ha participado en una rueda de prensa junto a las escritoras Ledicia Costas -que ha obtenido el premio en la modalidad de novela en gallego por 'Pel de cordeiro' y Lídia Jorge -que ha obtenido el galardón en la categoría de novela en lengua extranjera por 'Misericordia'-.

El escritor jienense ha dicho sentirse "especialmente agradecido" por recibir este galardón en una ciudad a la que se siente "especialmente unido" y con la que guarda una "fuerte conexión".

Aunque nació en tierras lejanas, Uclés vivió en Santiago por temporadas y ha confesado que la ciudad ha sido el lugar de escritura de muchos de sus libros. Por ello, recibir en Santiago el San Clemente un 21 de enero, el día de su cumpleaños, ha sido "un sueño cumplido".

"Siento mucho que mi cumple haya sido hoy, parece que es como si quisiera más atención", ha bromeado.

David Uclés comenzó a escribir 'La península de las casas vacías' en 2009, un trabajo que compaginaba con sus estudios. En 2015, agobiado por la carrera, el máster y las prácticas, decidió tomarse un año "sabático" para centrarse en la escritura y como lugar para asentarse eligió Santiago.

"Yo nunca había subido de Madrid. Había ido al extranjero, a Alemania y a Francia, pero no conocía el norte. Elegí Santiago porque en el colegio, en Jaén, una tierra muy árida donde nunca llueve, Galicia nos parecía muy mágica", confiesa.

Con lo puesto, Uclés se mudó a la capital gallega, donde escribió el grueso de su exitosa novela. En esta ciudad acudió varias veces a registrar la novela y presentarla a premios, aunque durante varios años no hubo suerte.

"Trabajé la novela en Galicia en 2015, en 2017 y luego todos los veranos que he seguido viniendo", afirma.

Entre los lugares escogidos, señala las "preciosas bibliotecas", sobre todo la de la Facultad de Historia, donde también escribió su anterior novela, 'Emilio y Octubre' (Editorial Dos Bigotes), que terminó precisamente en el Monte Pedroso.

El autor menciona también la biblioteca del Pazo de Fonseca o la situada en el Campus, la Concepción Arenal, que los alumnos llaman cariñosamente 'La Conchi'.

"Me he pasado madrugadas allí. Muchas veces me colaba porque no me dejaban entrar sin carné de estudiante", recuerda.

Su última obra, 'La ciudad de las luces muertas' (Destino), que se publicará el próximo 4 de febrero y con la que ha obtenido el prestigioso premio Nadal, fue terminada en uno de los edificios de la Ciudad de la Cultura, uno de los veranos en los que visitaba la ciudad.

Pero el idilio de Uclés con Santiago no se limita solo al proceso creativo, sino que Santiago también ha sido escenario de muchas de sus historias.

Mientras que el autor inicia 'Emilio y Octubre' en Santiago, lugar al que traslada de forma ficticia el Museo del Prado; también dedica un pasaje de 'La península de las casas vacías' a la ciudad.

"La novela transcurre en la Guerra Civil y aquí, aunque hubo mucha represión después, guerras no hubo tantas. Sin embargo, necesitaba que mis personajes pasaran por aquí. Entonces me inventé que uno de los miembros de la familia principal tenía que venir a Compostela a por las llaves del Pazo de Meirás para entregárselo a Franco", cuenta.

En 'La ciudad de las luces muertas' reconoce que no ha podido meterla "ni con calzador" porque transcurre íntegramente en Barcelona, aunque, eso sí, "sale Valle Inclán".

"Es una tierra que me ha inspirado mucho, que veo sumamente literaria. No puedo separar 'La península de las casas vacías de Santiago de Compostela", zanja el autor. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Continúa la búsqueda del velero perdido hace casi una semana entre Valencia y Alicante

Infobae

Procesan por tercera vez al líder de la red de pederastia del Raval por prostituir menores

Infobae

Absueltos de prevaricación y malversación los acusados por préstamos de Invercaria a Operador Aéreo Andalus

Absueltos de prevaricación y malversación

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero ha escapado

Infobae

Condenadas tres trabajadoras de un prostíbulo de Sevilla por estafar a clientes narcotizados

Condenadas tres trabajadoras de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los despidos por bajo rendimiento: “Son muy habituales, pero la mayoría son falsos y van a ser improcedentes”

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 3 de las 14:00 este miércoles 21 de enero del 2026

El campo celebra que el Parlamento Europeo frene el acuerdo comercial con Mercosur: “La presión en la calle da sus frutos”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”