Espana agencias

Sánchez y Moreno acuerdan un homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz el sábado 31

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han mantenido una conversación telefónica esta tarde y han acordado auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) el sábado 31 de enero en Huelva, han informado fuentes de ambos Ejecutivos.

En comunicados prácticamente idénticos y emitidos de forma simultánea, los dos gobiernos explican que Sánchez y Moreno han hablado para intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente.

Fuentes del Gobierno central habían avanzado el martes la intención de celebrar un funeral de Estado, pero apuntaban a la necesidad de esperar a que todas las víctimas mortales fueran recuperadas e identificadas y recordaban que había que coordinar agendas con la Casa Real.

Finalmente Sánchez y Moreno han acordado que el homenaje tenga lugar el sábado 31 de enero y que se celebre en Huelva.

En esa provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del accidente.

Según el último balance, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 de los 43 fallecidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Santiago de Compostela, el retiro de escritura que "inspira" las novelas de David Uclés

Infobae

Maximiliano Calvo deja atrás la adicción: "Lo que tenía era un montón de miedo"

Infobae

Protección Civil alerta de temporal atlántico y nevadas en tercio norte hasta el domingo

Infobae

El juez que investiga a Leire Díez cita como testigo a Gaspar Zarrías

Infobae

Una novela de Daniel Ruiz y un ensayo de Rafael Jurado Arroyo, premios Almudena Grandes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el homenaje de Estado por las víctimas de Córdoba tendrá lugar el 31 de enero en Huelva

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre los despidos por bajo rendimiento: “Son muy habituales, pero la mayoría son falsos y van a ser improcedentes”

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 3 de las 14:00 este miércoles 21 de enero del 2026

El campo celebra que el Parlamento Europeo frene el acuerdo comercial con Mercosur: “La presión en la calle da sus frutos”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Slavia de Praga y el FC Barcelona

Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”