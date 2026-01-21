Espana agencias

Sánchez y Moreno acuerdan celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado llevar a cabo un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en Huelva el sábado 31 de enero.

Sánchez y Moreno han mantenido una conversación este mismo miércoles por la tarde para intercambiar información sobre la asistencia a las vítcimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente, según han trasladado desde Moncloa y desde la Junta.

Hasta el momento hay 43 fallecidos, de los cuales 25 son originarios de Huelva y por tanto el Gobierno Central y autonómico han decidido llevar a cabo el funeral de Estado en esta localidad a pesar de que el accidente se produjo en la provincia de Córdoba.

No obstante, según ha indicado este mismo miércoles la Guardia Civil, todavía hay dos personas que permanecen desaparecidas de modo que la cifra final de fallecidos podría ascender a 45.

Según trasladaron fuentes de Moncloa en la víspera, la intención del Gobierno era celebrar un homenaje de Estado en las próxomas semanas, una vez que localicen a todas las víctimas.

