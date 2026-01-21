Sánchez Galán (Iberdrola) insta a acelerar las inversiones en redes eléctricas

Davos (Suiza), 21 ene (EFECOM).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha instado este miércoles en el Foro de Davos a acelerar las inversiones en las redes eléctricas, que serán "un vector de liderazgo y competitividad mundial".

En una nota, Iberdrola indica que, durante su estancia en el Foro Económico Mundial, Sánchez Galán ha destacado que la electrificación "es imparable", porque todos los nuevos usos, como centros de datos, vehículos eléctricos o bombas de calor "dependen ya de la electricidad".

Cabe esperar que la demanda global crecerá un 50 % para 2035 y se duplicaría para 2050, lo que exige "triplicar la inversión en redes eléctricas, reforzar la generación limpia y dar seguridad regulatoria a quien invierte", ha dicho.

Asimismo, ha señalado la necesidad de transformar y modernizar para nuevos usos muchas de las redes que se han ido creando en el último siglo, y a impulsar otras nuevas para dar respuesta a la creciente demanda eléctrica. EFECOM