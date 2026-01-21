Espana agencias

'Sabor social', un proyecto pionero para convertir excedentes en alimentación segura

Guardar

Pamplona, 21 ene (EFE).- Los excedentes alimentarios ya cocinados procedentes de lugares como restaurantes, hoteles, colegios, hospitales o comedores de empresas van a ser recogidos, procesados y distribuidos entre personas en situación de vulnerabilidad gracias a un proyecto pionero del Banco de Alimentos de Navarra denominado 'Sabor social - El plato compartido'.

El proyecto, presentado este miércoles en rueda de prensa, prevé ofrecer hasta 250 raciones diarias a personas en situación de vulnerabilidad a partir de la recuperación y transformación de excedentes alimentarios, con el apoyo de la Fundación 'la Caixa'.

La iniciativa nace para dar respuesta a un doble reto social y ambiental: mientras persiste la inseguridad alimentaria en determinados colectivos, una parte significativa de los alimentos preparados en comedores escolares, empresariales y hospitalarios no llega a aprovecharse.

Uno de los principales elementos diferenciales de 'Sabor social' es su enfoque de trabajo en red, desde a colaboración público-social-privada.

Así, el proyecto cuenta con la implicación del Gobierno Foral, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, colectividades del sector de la restauración colectiva, entidades sociales, Ausolan, Elkarkide, París 365 y Alimenta valores, entidad responsable de la coordinación del programa.

El modelo complementa el sistema tradicional de distribución alimentaria, permitiendo llegar a personas que actualmente no acceden de forma regular a una alimentación adecuada (unas 25.000 en Navarra).

A través de protocolos específicos de seguridad alimentaria, logística y trazabilidad, canaliza excedentes de colectividades hacia comedores y recursos sociales, garantizando su calidad y seguridad.

Marisol Villar, presidenta del BAN, entidad que recuperó en 2025 unas 2.000 toneladas de alimentos que de otra forma hubieran ido a la basura, ha destacado que se trata de productos que "no están para comercializar, pero sí son comestibles y se pueden repartir entre la gente más necesitada".

Con la aplicación de la ley contra el desperdicio alimentario, muchos residuos se han canalizado a través del BAN, pero "queda un punto perdido, que es qué hacemos con los alimentos cocinados" de restaurantes, hoteles, colegios, hospitales y comedores de empresas, entre otras entidades.

En una primera fase, que se espera comenzar después del verano, se aprovecharán los excedentes alimentarios del Hospital Universitario de Navarra, que reparte unas 800 raciones diarias, y de dos colegios que tienen 1.200 alumnos en total. El comedor social París 365 será el principal receptor de estas raciones de comida excedentarias.

El objetivo es procesar unos 4.000 kilos de comida al año y preparar unas 7.500 raciones.

Posteriormente, con los protocolos ya más consolidados, el BAN quiere empezar a aprovechar los excedentes de los comedores de empresas. La entidad calcula que el presupuesto para desarrollar el proyecto en 2026 y 2027 asciende a unos 100.000 euros.

La vicepresidenta del BAN ha destacado que cada persona consume como media 490 kilos de comida al año y ellos reparten unos 117 kilos por beneficiario, pero aspiran a llegar al 50 %.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La patronal Pimec dice que Rodalies se gestiona a "golpe de titular" y sin inversión real

Infobae

Los agricultores griegos levantan los bloqueos tras reunirse con el primer ministro griego

Infobae

El Gobierno crea una delegación de Interior en Qatar para reforzar la cooperación en seguridad y lucha antiterrorista

El Gobierno crea una delegación

El panel de Funcas eleva una décima, hasta el 2,2 %, su previsión de crecimiento para 2026

Infobae

Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren hallada cerca del accidente de Adamuz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía Nacional detiene en tres meses a cinco de los diez fugitivos más buscados en España: pederastas, asesinos y narcos

Daniel Vázquez, el pederasta detenido en A Coruña, trató de apuñalar a uno de los agentes y amenazó con tirarse al vacío

La Guardia Civil entrega el primer informe sobre el accidente de Adamuz y solicita que la causa se declare secreta durante al menos un mes

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 23 de enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “No te tomes lo que pone en tu carta de despido como algo personal”

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions