Robles pide prudencia hasta acabar la investigación de Adamuz y destaca el papel de la UME

Toledo, 21 ene (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "prudencia y discreción" hasta concluir las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha agradecido el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de las labores de rescate y que también custodia los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios este miércoles la ministra, que ha visitado en la Academia de Infantería de Toledo al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, y donde ha recordado a las víctimas de los accidentes entre las que hay dos capitanes enfermeros, uno de ellos en la UCI y el otro aún desaparecido.

Robles ha resaltado que la UME está en un doble escenario: tanto en el lugar del accidente donde se lleva a cabo el levantamientos de los vagones como en Córdoba, velando a los cadáveres que llegan de fallecidos lo que es una misión "especialmente dolorosa".

En este sentido, ha garantizado que la UME va a estar desplegada en la zona y en Córdoba hasta el último momento y "hasta que está la última persona allí", a la vez que ha elogiado el trabajo de los forenses en un proceso que "es muy largo".

Por ello ha instado a actuar con calma y estar al lado de las familias, y ha alabado la "lección de entereza" de los familiares del capitán desaparecido "que llevan tres días sabiendo que su hijo no está, y que no está identificado".

Robles ha recalcado que hay una investigación judicial y que por tanto "sería bueno que ninguno hiciéramos especulaciones -ha dicho-, que dejáramos que el juez trabaje, que trabaje la Comisión independiente que hay", y ha valorado el trabajo de los servicios de emergencias, así como la coordinación de las administraciones. EFE

