Regresa la nieve al país desde cotas muy bajas por la borrasca Ingrid, desde el viernes

Madrid, 21 ene (EFE).- Una nueva borrasca de alto impacto que afectará al país, llamada Ingrid, dejará nevadas en cotas muy bajas desde el viernes, a partir de 300 metros incluso, en el norte, y de 600 metros en el sur durante el fin de semana, y que podrán afectar al tráfico rodado.

Así lo ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, quien ha explicado que durante el viernes y el fin de semana, "la protagonista" será la borrasca Ingrid, nombrada por el servicio meteorológico de Portugal, que afectará con alto impacto a la península: tanto al país vecino como a España.

La borrasca dejará "un temporal marítimo importante" así como "vientos intensos, lluvias abundantes y además, nevadas en cotas bajas del norte, centro y este de la península".

"Estas nevadas, que podrán caer a partir de unos 300 metros en el norte y 600 metros en el sur, podrán poner en dificultades el tráfico rodado", ha advertido del Campo.

El viernes empezarán a notarse los efectos de la borrasca Ingrid, que circulará entre la península y las islas británicas y que "se profundizará muy rápidamente".

Es día lloverá prácticamente en todo el territorio, con menos probabilidad en el área mediterránea peninsular, Baleares y el Cantábrico.

Un día más, las precipitaciones más abundantes serán en el oeste de Galicia, área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía.

Además de vientos muy fuertes en zonas del norte y este peninsular y el temporal marítimo importante en las costas atlánticas y cantábricas, el viernes entrará en escena otro protagonista: la nieve.

Las temperaturas bajarán y con ellas la cota de nieve; podrá nevar a partir de unos 500 metros en Galicia y 600 a 800 metros en el resto de la mitad norte y zona centro. A partir de unos 1.000 metros lo hará en la mitad sur.

"Por tanto, será importante este día consultar el estado de las carreteras si se va a viajar, porque muchas vías de comunicación se pueden ver afectadas", ha advertido del Campo.

El viernes será frío, aunque las heladas serán débiles por el día. No se alcanzarán los 10° en muchos puntos del norte y centro de la península.

El sábado también será un día muy frío; las temperaturas bajarán todavía más, según el portavoz de la Aemet.

El ambiente será "de pleno invierno", con heladas en amplias zonas del norte, centro y este de la península y máximas por debajo de los 10°, incluso inferiores a los 5° en la meseta norte, sur de Aragón y norte de Castilla-La Mancha.

Las precipitaciones afectarán de nuevo a buena parte del territorio, salvo a la fachada oriental peninsular y Valle del Ebro.

Las cotas de nieve serán muy bajas; unos 500 a 800 metros en la mitad sur, y a partir de tan solo unos 300 a 600 metros en el norte y zona centro.

Además, soplará el viento con fuerza en zonas costeras este peninsular y en áreas de montaña.

El domingo continuarán las precipitaciones en amplias zonas del país, muchas todavía en forma de nieve en cotas bajas, aunque no tan abundantes como el día anterior.

Las temperaturas ese día comenzarán a subir, pero habrá heladas en zonas del norte y este del territorio. EFE