Recuerdan al cardiólogo Jesús Saldaña, fallecido en el accidente de trenes de Adamuz

Málaga, 21 ene (EFE).- El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, de 30 años, que trabajaba en el madrileño Hospital La Paz y fallecido en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, ha sido recordado este miércoles en su tierra con una concentración del Colegio de Médicos.

"Era brillantísimo, personalmente, académicamente y profesionalmente", ha destacado durante el minuto de silencio guardado en su memoria el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, en referencia a este facultativo, una de las al menos 43 víctimas mortales de la tragedia.

"Tenía mucho prestigio, un futuro muy prometedor. Su idea era trabajar aquí en la sanidad pública, en la sanidad malagueña", ha añadido, además de incidir en su prestigio pese a la juventud.

Ha explicado que la idea de Saldaña era irse de inmediato a Málaga, iba a casarse este verano y pretendía quedarse definitivamente en Málaga "porque quería trabajar en su ciudad" como cardiólogo, dado que su familia y amigos están ahí y ahí "tenía su vida".

Navarro ha señalado que la medicina malagueña está consternada y que la pérdida de Jesús "ha sido demoledora, muy cruel" y ha recordado que estuvo colegiado en Málaga solo tres meses porque se marchó a estudiar la especialidad a Madrid.

Son también médicos su novia, Elena López, especialista en Digestivo, y su hermana mayor, Natalia, pediatra del Hospital Materno Infantil de Málaga.

Pedro Navarro ha agradecido el trabajo de los equipos sanitarios y de emergencias tras la tragedia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios y al pueblo donde se produjo el accidente, Adamuz, "que se ha volcado; el pueblo andaluz es muy solidario y muy humanitario".

Ha expresado el pésame a los familiares de las víctimas porque "cada una es una historia" y ha hecho extensivo el minuto de silencio a todas ellas tras "el desgraciado accidente", dado que "todas son dignas de recordar y de sentir su pérdida".

Jesús Saldaña siempre destacó en sus estudios hasta el punto de que en 2013 fue noticia al haber conseguido la nota más alta de la provincia de Málaga en la prueba de Selectividad (un 13,81), tras lo que se decantó definitivamente por estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Durante una búsqueda desesperada, su familia y amigos no lograban localizarlo en ninguno de los centros sanitarios donde atienden a heridos del siniestro (él viajaba en el tren Iryo con destino a Madrid que descarriló), hasta que este martes se conoció su fallecimiento.

La novia reclamaba este lunes ayuda a los medios de comunicación para dar con él; fue en los alrededores del centro cívico de Poniente de Córdoba, donde numerosas personas se debatían entre la ansiedad y los nervios mientras esperaban noticias de familiares que iban en alguno de los trenes accidentados.

La búsqueda tuvo eco en redes sociales, con mensajes de su hermana Natalia, o de un amigo de él, que publicó una fotografía de Saldaña y decía que no sabían nada del cardiológo desde que ocurrió el siniestro.

Nacido en Málaga en 1995, finalizó la carrera de Medicina en la Universidad de Málaga en 2019 y un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga, tras lo que se trasladó a Madrid, donde desempeñó su carrera profesional como especialista en Cardiología en el Hospital La Paz.

Ya cuando cursó Secundaria obtuvo el premio al mejor expediente académico otorgado por el Ayuntamiento de Málaga y además logró el de mejor expediente por Bachillerato, este último compartido con más alumnos. EFE

