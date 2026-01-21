Protección Civil alerta de temporal atlántico y nevadas en tercio norte hasta el domingo

Madrid, 21 ene (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado este miércoles de un temporal atlántico y nevadas en el tercio norte peninsular que durará hasta este domingo a causa de la borrasca de gran impacto Ingrid.

En un comunicado, esa oficina ha detallado hoy que el fenómeno "profundizará rápidamente mañana al noroeste de Galicia y que, en combinación con el anticiclón en el entorno de Azores, hará que se establezca un intenso flujo del noroeste, arrastrando una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un importante temporal marítimo, más acusado en las costas gallegas, con precipitaciones que podrán llegar en forma de nieve en cotas bajas a partir del mediodía del viernes.

Por ello se prevén daños en paseos marítimos y zonas litorales, mientras que las nevadas afectarán a vías de comunicación del noroeste.

Cara al jueves, los frentes asociados a Ingrid afectarán previsiblemente a la mitad oeste peninsular, dejando precipitaciones moderadas al tiempo que las nevadas quedarán restringidas a áreas montañosas de la mitad norte por encima de 1000-1200 metros.

Los "días álgidos del episodio" serán el viernes y el sábado con la llegada de la descarga fría posfrontal, según el comunicado, que anticipa "un gran empeoramiento del estado de la mar durante la primera mitad del viernes en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico".

Lo más significativo, sin embargo, será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, en el interior de Galicia y en la meseta Norte.

Tampoco se puede descartar que durante estos días se alcancen espesores de 5 centímetros en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste, según esto.

Para el domingo se espera "que Ingrid se vaya rellenando y el flujo de origen atlántico se debilite, amainando el temporal marítimo" y que "la masa polar comience a retirarse, con nevadas que cada vez serían menos significativas y en cotas algo más altas, dándose por finalizado el episodio al final de la jornada".

Protección Civil insta ante este panorama a asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

Recomienda también a los conductores extremar las precauciones y, en caso de encontrarse en zonas marítimas, aconseja alejarse de la playa y otros lugares que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. EFE