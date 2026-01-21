Espana agencias

Prosiguen los trabajos en Adamuz con el acondicionamiento del terreno y quitando raíles

Córdoba, 21 ene (EFECOM).- El operativo de emergencia desplegado en Adamuz prosigue los trabajos en la zona centrado en el acondicionamiento del terreno, además de retirar los raíles de la vía para que los bomberos comiencen a trabajar en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Ya ha sido troceado, asimismo, el vagón número uno y la primera mitad del número dos, según ha informado la Junta de Andalucía, que ha precisado que, pasadas las 02:40 horas de la madrugada, Adif comunicó que ya se había cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

A lo largo de este miércoles está previsto el traslado de los vagones seis y siete del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

El centro cívico Poniente Sur de Córdoba ha acogido esta mañana una reunión con la participación de la Junta de Andalucía y su Agencia de Emergencias de Andalucía, Guardia Civil, Delegación del Gobierno central y las operadoras Iryo, Adif y Renfe, así como Cruz Roja, Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y el Ayuntamiento.

Una vez finalice la primera reunión, se mantendrá una reunión informativa y de procedimiento con las familias de las víctimas.

Mientras tanto, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) prosiguen con las labores de identificación de cadáveres. Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

En las últimas horas no se han producido nuevas altas hospitalarias, aunque es posible que durante la mañana puedan seguir produciéndose. Por tanto, la cifra de altas se mantiene en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas (33 adultos y cuatro niños). Ayer descendió a nueve el número de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): cuatro en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se elevó ayer a 123 (118 adultos y cinco menores), ya que un paciente acudió el martes al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y permanece ingresada en planta con evolución estable.

La cifra de fallecidos se mantiene en 42, después de que en la jornada del martes los servicios de emergencia lograran excarcelar de los vagones siniestrados los tres cuerpos sin vida que habían sido localizados. Durante la noche no se ha localizado ninguna otra víctima.

Durante la jornada de este miércoles ya solo va a permanecer abierto el centro de atención a familiares de Córdoba, situado en el Centro Cívico Poniente Sur, que va a centralizar a partir de ahora toda la información a las familias. EFECOM

