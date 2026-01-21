Espana agencias

Pozuelo defiende ante el juez el cierre del centro de inmigrantes por carecer de licencia

Guardar

Pozuelo de Alarcón, 21 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha defendido ante un juzgado de Madrid el cierre definitivo del centro de inmigrantes gestionado por el Gobierno al considerar que no solo incumple la normativa municipal sino también la estatal al carecer de licencia adecuada y albergar a más del doble de personas autorizadas.

En las alegaciones presentadas contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para impedir el cierre decretado por el Consistorio, el ayuntamiento sostiene que el edificio solo cuenta con licencia para alojamientos breves de hasta 270 alumnos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y no para acoger de forma indefinida a 564 solicitantes de asilo, como reconoce el propio ministerio.

Según el escrito municipal, esta situación supone un “riesgo cierto de hacinamiento”, al tiempo que recuerda que la licencia concedida en 2013 establecía la obligación de obtener una nueva autorización en caso de cambio de actividad o de titularidad, requisitos que, a juicio del ayuntamiento, no se han cumplido.

El Consistorio señala además que la cesión del inmueble de la TGSS al Ministerio de Migraciones se produjo en marzo de 2022 de manera excepcional y vinculada a la emergencia derivada de la guerra en Ucrania, pero que en septiembre de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez convirtió el espacio en un centro permanente para solicitantes de asilo sin solicitar una nueva licencia y en contra del uso inicialmente previsto.

El Ayuntamiento de Pozuelo también advierte de que el Ejecutivo llegó a plantear la posibilidad de utilizar el centro para acoger a menores inmigrantes no acompañados, una opción que finalmente no se materializó tras la comunicación del consistorio a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.

Tras el vencimiento, el pasado sábado, del plazo fijado para el cierre, el ministerio que dirige Elma Saiz recurrió a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares, cuya resolución queda ahora en manos del juzgado.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha asegurado que el Gobierno “no solo ha incumplido la ley, sino que está empeñado en seguir haciéndolo”, y ha confiado en que la Justicia actúe ante una situación que ha calificado de “irresponsable”. EFE

1012115

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Irán une a Cibeles al consensuarse una declaración institucional que ensalza la "valentía de las mujeres"

Irán une a Cibeles al

Cámaras de comercio UE piden pactos comerciales y mercado único para capear incertidumbre

Infobae

Recurren el archivo de la causa por vídeos de mujeres orinando en las fiestas en Galicia

Infobae

Junqueras denuncia la "dejadez del Estado" en Rodalies tras el accidente mortal en Gelida

Infobae

El danés Tobias Lund Andresen sorprende al esprint y es nuevo líder

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions