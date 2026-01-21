Espana agencias

Perú lidera el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en Latinoamérica

Lima, 20 ene (EFECOM).- Perú lideró el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en Latinoamérica, con un 14,5 % acumulado a doce meses hasta noviembre pasado, informaron este martes fuentes oficiales.

"El país destacó como la economía con el mayor dinamismo en las exportaciones no tradicionales dentro de la región", señaló el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en un comunicado, en el que indicó que el crecimiento de este sector en el periodo indicado fue de 13 % en Colombia, 8,2 % en México, 4,4 % en Chile y 3 % en Brasil.

El BCRP indicó que "este resultado evidencia una ganancia relativa de competitividad exportadora, impulsada principalmente por el dinamismo de los envíos agropecuarios -en particular frutas-, así como de los sectores textil, químico y siderometalúrgico".

Agregó que, en los últimos cinco años, las exportaciones no tradicionales del país crecieron a una tasa promedio anual de 10,1 %, con lo que consolidaron su aporte a la diversificación de la canasta exportadora peruana.

El banco emisor detalló que el valor de las exportaciones totales en noviembre pasado ascendió a 8.663 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 10,1 % respecto a noviembre de 2024.

Este resultado fue explicado por un incremento de 23,9 % en el precio promedio de exportación, asociado principalmente a las mayores cotizaciones internacionales de los metales, en especial del oro y el cobre, así como de productos siderometalúrgicos, y del café, en menor medida. EFECOM

