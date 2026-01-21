Espana agencias

Parques Reunidos aumentará inversiones en 2026 en toda su cartera

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Parques Reunidos prevé este año un mayor volumen de inversiones en toda su cartera de parques, que incluye una "fuerte inversión" en sus parques europeos, ha señalado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su director comercial, Javier Marín.

El objetivo, añade Marín en una nota, es mejorar la experiencia de sus visitantes, desde nuevos hábitats para animales y atracciones inmersivas hasta grandes espectáculos, ampliaciones de parques acuáticos y aniversarios emblemáticos.

La compañía posee instalaciones de ocio en el Parque de Atracciones, Parque Warner, Zoo Aquarium, Faunia, Atlantis y Aquopolis Villanueva de la Cañada, todos en Madrid; Aquopolis Costa Dorada (Tarragona); Selwo Marina, Selwo Aventura y el Teleférico Benalmádena (Málaga).

Todos ellos están presentes en los respectivos stand de sus comunidades autónomas o provinciales.

Parques Reunidos opera y gestiona un total de más de 30 centros de ocio localizados en diversos países de Europa y Australia. EFECOM

