Paralizada la demolición del campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén

Jerusalén, 21 ene (EFE).- El Ejército de Israel paralizó el proceso de demolición del campo de fútbol en el campamento de refugiados palestinos de Aida, en Belén (sur de Cisjordania), confirmó a EFE una fuente de seguridad.

La fuente detalló que el proceso de demolición del conocido campo de fútbol, que se extiende colindante al muro de separación israelí sobre Cisjordania, está paralizado a la espera de que el escalón político de Israel decida si continuar o no el proceso.

"No hemos tenido ningún papel oficial, que nos haya alcanzado a través de nuestro abogado, o de una carta de la FIFA o la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)", advirtió un portavoz del Centro de Juventud de Aida, a cargo del campo, en un comunicado.

La asociación se mostró positiva ante la noticia, pero dijo haber descubierto la decisión a través de la prensa israelí, por lo que mantendrá su campaña en defensa del campo de fútbol hasta que reciban una comunicación oficial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó la posible demolición con el Gobierno suizo y el embajador de Suiza en Israel, Simon Gissbühler, contactó al Ejército de Israel esta semana al respecto, informó el diario Haaretz.

Según The New York Times, también el presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, ha mantenido encuentros con la Asociación de Fútbol de Israel (IFA, en inglés) para defender la preservación del campo.

El campo de fútbol sirve de pista a más de 250 jugadores de entre 6 y 19 años pertenecientes al equipo de fútbol de AOD Sports Academy, y cuenta también con agrupaciones femeninas.

En noviembre, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde hace siete años, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.

Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas.EFE

