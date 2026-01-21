Para el 69 % de las empresas es menos costoso fidelizar que contratar, según Randstad

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El 69 % de las empresas creen que fidelizar a un empleado tiene un menor coste que contratar a uno nuevo, motivo por el que el 63 % dice haber aumentado los salarios de sus trabajadores con el objetivo de retenerlos en plantilla, según el informe Workmonitor 2026 de Randstad publicado este miércoles.

El salario, de acuerdo al estudio, sigue siendo el principal factor a la hora de escoger una empresa, tal y como afirman el 59 % de los trabajadores, que apuntan a la presión económica, pero también a los retos de conciliación, como puntos de influencia en sus decisiones profesionales.

Respecto al asunto económico, aunque las empresas españolas (63 %) son más propensas a apoyar a sus trabajadores con los incrementos del coste de la vida (frente al 56 % global), lo cierto es que muchos profesionales se ven obligados a buscar alternativas para mantener su economía.

Entre ellas, el 34 % del talento español afirma haber aceptado o estar buscando un segundo empleo (por debajo de la media mundial del 40 %), aunque la tasa es superior cuanto más joven es el trabajador.

La necesidad de pluriempleo asciende hasta el 48 % en el caso de la Generación Z (18-26 años), seguida del 39 % de los millennials, el 26 % de los trabajadores de la Generación X y, por último, el 12 % de los baby boomers.

Además del salario, la flexibilidad y la autonomía se han convertido en los principales detonantes de la rotación laboral, ya que el 42 % del talento ha abandonado algún empleo porque no encajaba con su vida personal.

Además, el 24 % de los trabajadores lo ha dejado por falta de independencia para trabajar en sus propios términos, un porcentaje que es superior (25,6 %) entre los hombres que entre las mujeres (21 %).

La exigencia de flexibilidad es igualmente contundente, ya que el 43 % del talento no aceptaría una oferta sin flexibilidad en el lugar de trabajo y otro 43 % la rechazaría si no incluyese flexibilidad horaria, situando la forma de trabajar como un factor tan decisivo como el salario a la hora de cambiar de empleo.

Para el director general de Randstad Enterprise, Oriol Mas, "este patrón refleja un mercado laboral en el que la capacidad de decidir cómo, cuándo y de qué manera se trabaja pesa cada vez más que la estabilidad, especialmente en un contexto de alta presión económica y transformación tecnológica".

En ese sentido, Mas destaca que los trabajadores ya no solo buscan "un salario competitivo", ahora quieren "control sobre su tiempo, su forma de trabajar y su desarrollo profesional. Cuando esa autonomía desaparece, el empleo deja de ser sostenible".

En este contexto, el 45 % del talento prefiere una carrera tradicional y lineal, mientras que el 35 % apuesta por trayectorias más flexibles y transversales, una dualidad que, lejos de ser una contradicción, "refleja un mercado en movimiento, en el que las personas rotan más, pero solo hacia empleos que respetan su vida y su forma de trabajar". EFECOM