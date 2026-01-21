Espana agencias

Paneque y Parlón piden comparecer en el Parlament por el accidente de tren en Gelida

Barcelona, 21 ene (EFE).- Las conselleras de Territorio, Sílvia Paneque, y de Interior, Núria Parlon, han solicitado comparecer de forma conjunta para informar sobre el accidente mortal en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención, según han explicado este miércoles fuentes socialistas a EFE.

El maquinista de un tren de Rodalies murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar ayer martes por la noche el convoy contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), por el temporal.

A causa de este suceso y del deceso de una persona en Palau-sator (Girona), el Govern ha convocado un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume a las 12:30 horas, del mismo modo que lo ha hecho la Mesa del Parlament, a la misma hora, frente al edificio de la cámara. EFE

