Pablo Ibar afirma que el nuevo testigo "ha reavivado la esperanza por la verdad" que ha buscado durante 30 años

Pablo Ibar, el preso de origen vasco que cumple cadena perpetua por triple asesinato, ha escrito un mensaje desde la prisión estadounidense en la que cumple condena en el que se muestra esperanzado por la nueva prueba aportada que podría suponer reabrir el caso y repetir el juicio. "El nuevo testigo ha reavivado la esperanza por la verdad que he buscado durante treinta años", subraya.

Ibar, que cumple una pena de cadena perpetua en Estados Unidos por tres asesinatos que se cometieron en 1994 y de los que se declara inocente, permanece a la espera de que un juez de Broward County, en el estado de Florida, decida o no reabrir su caso. El magistrado debe examinar y valorar la declaración de un testigo que fue presentado el pasado año por la defensa, que le exculpa de todo delito.

El recluso, sobrino del legendario boxeador guipuzcoano 'Urtain', es consciente de la "trascendental información proporcionada por esta persona", hasta el punto de que, según afirma, ha reavivado en él un sentimiento de esperanza que "finalmente podría iluminar la verdad" que ha buscado "durante tanto tiempo", según ha dado a conocer la Asociación Pablo Ibar.

El proceso contra Pablo Ibar experimentó en verano del pasado año un "giro radical", después de que su abogado, Daniel Tibbitt, interpusiese ante los tribunales estadounidenses una moción con la declaración jurada de un testigo que aseveraba que la persona que intervino en los tres asesinatos que se cometieron en un chalet de la localidad de Miramar, próxima a Miami, no fue Ibar, sino otro individuo del que facilitó su identidad. Ante esta revelación, el letrado pidió la reapertura del proceso y la celebración de una nueva vista oral.

El juez actual debe resolver en los próximos meses si admite las pretensiones de la defensa o, por el contrario, se opone a las mismas. Fuentes jurídicas consultadas por la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo creen que la decisión se podría conocer entre marzo y abril. Antes de emitir su veredicto, el magistrado podría optar por convocar una audiencia con la presencia del testigo, a la que también acudirían la defensa y la fiscalía.

En caso de que el fallo fuese contrario a Ibar, el abogado apelará ante el Tribunal del 4º Distrito de Florida, y si allí tampoco prospera su reclamación, acudirá a la Corte Suprema del mismo estado. El recorrido de recursos, no obstante, no concluye ahí, pues cabe todavía la posibilidad de dirigirse ante la jurisdicción federal.

La asociación ha detallado que si, finalmente, una vez agotadas todas las apelaciones, la justicia da la razón a Ibar, el proceso deberá empezar de nuevo, de manera que se celebraría otro juicio. Sería el cuarto al que el preso de origen vasco se enfrentaría.

El nuevo testigo conoce a los perpetradores de los delitos, según se recoge en la declaración jurada presentada por la defensa. En dicho documento, el informante detalla que "durante una etapa de su vida frecuentó los mismos círculos delincuenciales que los asesinos y admitió haber cometido diversos delitos, por los que llegó a ser detenido, juzgado y sentenciado".

Sin embargo, explica que tras su arresto colaboró con las autoridades y que "hoy es una persona totalmente rehabilitada". El testigo vinculó los asesinatos que se conocen como "los crímenes de Miramar" en el marco de un ajuste de cuentas por tráfico de drogas contra el propietario del chalet, Casimir Sucharski, dueño también de un conocido club de la zona.

"SUEÑO DE LIBERTAD"

El preso de origen guipuzcoano aún confía en que su "sueño de alcanzar la libertad pueda hacerse realidad". "Todavía tengo confianza en que ese día va a llegar y en que mis sueños pueden hacerse realidad", dice, si bien reconoce que le resulta "difícil creer en los juzgados de Broward County", escribe en el mensaje enviado a la Asociación.

En ese sentido, afirma que durante tres décadas, "la búsqueda de justicia ha sido un viaje difícil, lleno de pérdida, frustración y sufrimiento", aunque reconoce que la información que ahora aporta el testigo "tiene el potencial de abordar la injusticia" que ha afectado a su familia, amigos, a quienes creen en él, y él a también. Ibar también confía en que con el examen minucioso de la nueva evidencia puedan sacar a la luz "la verdad" y lograr la justicia que les "ha eludido durante tanto tiempo".

Pablo Ibar tiene palabras de agradecimiento para todas las personas que le han apoyado "emocional y económicamente en esta larga lucha" que mantiene por demostrar su inocencia. "Desde el fondo de mi corazón, agradezco todo lo que han hecho y siguen haciendo para ayudarme a demostrar mi inocencia. Agradezco y respeto a todos quienes nunca me han dejado solo en esta oscuridad", afirma.

El mensaje se conoce cuando se han cumplido esta semana siete años del último veredicto de culpabilidad. La decisión del jurado se hizo público el 19 de enero de 2019, tras un proceso "plagado de irregularidades" y en el que, además, el juez del caso, el magistrado Dennis Bailey, "se posicionó claramente a favor de la Fiscalía", ha recordado la asociación.

EuropaPress

