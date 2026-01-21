O'Leary agradece a Musk la publicidad para Ryanair tras llamarse mutuamente "idiotas"

Dublín, 21 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, aseguró este miércoles que Elon Musk no es el "primero ni el último" que le llamará idiota y le agradeció la publicidad generada para la aerolínea irlandesa por la guerra dialéctica abierta entre ambos en los últimos días.

El controvertido empresario irlandés ha aprovechado el intercambio de insultos y bromas en redes sociales para presentar hoy en Dublín su campaña de vuelos para enero, bautizada como la 'Gran Oferta de Asientos para Idiotas', en una comparecencia en la que dijo que obsequiará a Musk con un billete gratis.

Los dos magnates llevan días enfrascados en un cruce de declaraciones a raíz de que O'Leary afirmara en una emisora de radio irlandesa que el estadounidense no tiene idea alguna sobre aviones y le describió como un "idiota muy rico", tras descartar instalar en sus vuelos internet con la tecnología de Starlink de Musk.

El empresario estadounidense contestó que O'Leary es un "completo idiota" y que debería ser despedido, como anticipo de una encuesta publicada este lunes en su perfil de X en la que planteó la compra de Ryanair "para restablecer a Ryan como su legítimo soberano", en referencia a Tony Ryan, el fundador de la aerolínea fallecido en 2007.

O'Leary, quien apuntó que este polémica ha elevado las reservas de billetes en un 3 %, aseguró hoy en tono relajado y jocoso que celebraría una inversión de Musk en Ryanair.

"Somos una empresa de propiedad pública (cotizada en bolsa). Es libre de hacerlo en cualquier momento, pero los ciudadanos no europeos no pueden poseer la mayoría de las acciones de aerolíneas europeas", recordó el ejecutivo irlandés.

O'Leary señaló asimismo que no entiende por qué Musk se ha mostrado tan "ofendido" por sus argumentos para no utilizar el servicio de internet Starlink en los vuelos de Ryanair, tras sostener que costaría 250 millones de dólares al año al aumentar la resistencia y el consumo de combustible, y que solo un 10 % de pasajeros a bordo pagaría por ello.

En la citada entrevista radiofónica, O'Leary también abogó por ignorar cualquier declaración que Musk haga "en ese pozo negro suyo llamado X", si bien aclaró que es crítico con las redes sociales en general.

Tras la encuesta sobre la compra de Ryanair, O'Leary respondió este martes con referencias a la herramienta de inteligencia artificial de X (Grok) y la polémica por sus funciones de alteración de imágenes -incluyendo el 'desvestido' de personas reales para mostrarlas en bikini-, ya eliminadas por la multinacional.

En declaraciones al diario 'Financial Times', O'Leary afirmó que Musk debería de pasar menos tiempo "desvistiendo mujeres y niños" en X

Aclaró, asimismo, que sus comentarios sobre Starlink no habían sido "en absoluto despectivos", pero añadió: "Si (Musk) quiere protagonizar una rabieta idiota en su cuenta X, que Dios le bendiga. Agradecemos cualquier publicidad". EFECOM