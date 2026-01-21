Espana agencias

O'Leary agradece a Musk la publicidad para Ryanair tras llamarse mutuamente "idiotas"

Guardar

Dublín, 21 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, aseguró este miércoles que Elon Musk no es el "primero ni el último" que le llamará idiota y le agradeció la publicidad generada para la aerolínea irlandesa por la guerra dialéctica abierta entre ambos en los últimos días.

El controvertido empresario irlandés ha aprovechado el intercambio de insultos y bromas en redes sociales para presentar hoy en Dublín su campaña de vuelos para enero, bautizada como la 'Gran Oferta de Asientos para Idiotas', en una comparecencia en la que dijo que obsequiará a Musk con un billete gratis.

Los dos magnates llevan días enfrascados en un cruce de declaraciones a raíz de que O'Leary afirmara en una emisora de radio irlandesa que el estadounidense no tiene idea alguna sobre aviones y le describió como un "idiota muy rico", tras descartar instalar en sus vuelos internet con la tecnología de Starlink de Musk.

El empresario estadounidense contestó que O'Leary es un "completo idiota" y que debería ser despedido, como anticipo de una encuesta publicada este lunes en su perfil de X en la que planteó la compra de Ryanair "para restablecer a Ryan como su legítimo soberano", en referencia a Tony Ryan, el fundador de la aerolínea fallecido en 2007.

O'Leary, quien apuntó que este polémica ha elevado las reservas de billetes en un 3 %, aseguró hoy en tono relajado y jocoso que celebraría una inversión de Musk en Ryanair.

"Somos una empresa de propiedad pública (cotizada en bolsa). Es libre de hacerlo en cualquier momento, pero los ciudadanos no europeos no pueden poseer la mayoría de las acciones de aerolíneas europeas", recordó el ejecutivo irlandés.

O'Leary señaló asimismo que no entiende por qué Musk se ha mostrado tan "ofendido" por sus argumentos para no utilizar el servicio de internet Starlink en los vuelos de Ryanair, tras sostener que costaría 250 millones de dólares al año al aumentar la resistencia y el consumo de combustible, y que solo un 10 % de pasajeros a bordo pagaría por ello.

En la citada entrevista radiofónica, O'Leary también abogó por ignorar cualquier declaración que Musk haga "en ese pozo negro suyo llamado X", si bien aclaró que es crítico con las redes sociales en general.

Tras la encuesta sobre la compra de Ryanair, O'Leary respondió este martes con referencias a la herramienta de inteligencia artificial de X (Grok) y la polémica por sus funciones de alteración de imágenes -incluyendo el 'desvestido' de personas reales para mostrarlas en bikini-, ya eliminadas por la multinacional.

En declaraciones al diario 'Financial Times', O'Leary afirmó que Musk debería de pasar menos tiempo "desvistiendo mujeres y niños" en X

Aclaró, asimismo, que sus comentarios sobre Starlink no habían sido "en absoluto despectivos", pero añadió: "Si (Musk) quiere protagonizar una rabieta idiota en su cuenta X, que Dios le bendiga. Agradecemos cualquier publicidad". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Robles pide prudencia hasta acabar la investigación de Adamuz y destaca el papel de la UME

Infobae

El Gobierno niega hacinamiento en el centro de refugiados de Pozuelo, al 17 % de ocupación

Infobae

Asociación mayores CEOMA alerta de que la mitad de los desempleados tiene más de 50 años

Infobae

Petrolera kazaja detiene las operaciones de dos grandes yacimientos tras un incendio

Infobae

CCOO monta una acampada indefinida en protesta por los despidos en las obras del Camp Nou

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Parlamento Europeo paraliza el

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo lleva ante la Justicia para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

La suspensión total del Rodalies colapsa el transporte en Cataluña y deja a cientos de miles de viajeros sin alternativas

ECONOMÍA

Los bancos ganan un 139%

Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco