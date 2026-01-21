Naturgy incrementa un 12 % la energía recuperada con su plan contra el fraude eléctrico

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- La distribuidora eléctrica UFD, del grupo Naturgy, incrementó en 2025 un 12 % la energía recuperada gracias a su plan contra el fraude eléctrico hasta los 149 gigavatios hora (GWh), equivalentes al consumo anual de unos 46.500 hogares.

La compañía llevó a cabo más de 46.800 actuaciones en el conjunto de las regiones en las que opera, según ha informado Naturgy en un comunicado.

Esas actuaciones han dado lugar a la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude, con la Comunidad de Madrid a la cabeza en número de casos (5.136), seguida de Castilla-La Mancha (4.380), Galicia (3.532) y Castilla y León (247).

En el marco de este plan, también se ha logrado interceptar el consumo ilegal de 144 instalaciones interiores, en su mayoría vinculadas a plantaciones de marihuana, que utilizaban de forma fraudulenta 4,4 GWh anuales, un 19 % más que el año anterior.

La compañía ha subrayado que continuará reforzando en 2026 la lucha contra las conexiones irregulares para proteger a los clientes y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico. EFECOM