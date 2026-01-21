Espana agencias

Naturgy incrementa un 12 % la energía recuperada con su plan contra el fraude eléctrico

Guardar

Barcelona, 21 ene (EFECOM).- La distribuidora eléctrica UFD, del grupo Naturgy, incrementó en 2025 un 12 % la energía recuperada gracias a su plan contra el fraude eléctrico hasta los 149 gigavatios hora (GWh), equivalentes al consumo anual de unos 46.500 hogares.

La compañía llevó a cabo más de 46.800 actuaciones en el conjunto de las regiones en las que opera, según ha informado Naturgy en un comunicado.

Esas actuaciones han dado lugar a la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude, con la Comunidad de Madrid a la cabeza en número de casos (5.136), seguida de Castilla-La Mancha (4.380), Galicia (3.532) y Castilla y León (247).

En el marco de este plan, también se ha logrado interceptar el consumo ilegal de 144 instalaciones interiores, en su mayoría vinculadas a plantaciones de marihuana, que utilizaban de forma fraudulenta 4,4 GWh anuales, un 19 % más que el año anterior.

La compañía ha subrayado que continuará reforzando en 2026 la lucha contra las conexiones irregulares para proteger a los clientes y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Desmantelan una macrofábrica ilegal de tabaco con material valorado en 3 millones de euros

Infobae

La Armada vigila el paso de dos buques rusos por aguas de interés nacional en una semana

Infobae

Beltrán: "Siempre he dado lo mejor de mí por el Celta"

Infobae

Ter Stegen a su llegada a Girona: "Tengo muchas ganas de empezar"

Infobae

Presidente del Betis: "Pese a las bajas, hay un compromiso para sacar el partido adelante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en la producción

España participa en la producción del PAC-3 MSE de EEUU: “Es el misil de defensa aérea más avanzado del mundo”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 23 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 23 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions