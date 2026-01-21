Montero expresa su consternación por la muerte del joven maquinista de Sevilla en Gelida

Sevilla, 21 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este miércoles "consternada" ante el fallecimiento del joven maquinista de Rodalies, natural de Sevilla, en el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona).

A través de su cuenta de X, la también secretaria general del PSOE andaluz ha trasladado el pésame a su familia y amigos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha trasladado su "sentido pésame" a todos los familiares y amigos de este joven sevillano, destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista.

"Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz", ha indicado el regidor.

La corporación municipal asistirá este mediodía a un minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento, en la céntrica plaza Nueva, en recuerdo del maquinista.

El maquinista que falleció anoche al chocar su convoy contra un muro de contención que había caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), debido al temporal, tenía 28 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el conductor titular. EFE