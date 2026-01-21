Espana agencias

Maximiliano Calvo deja atrás la adicción: "Lo que tenía era un montón de miedo"

Madrid, 21 ene (EFE).- A Maximiliano Calvo le cuesta identificarse hoy con el personaje sumido en la "nocturnidad" y los excesos del rocanrol que encarnó en su disco 'El gallo' (2023). Recuperado de sus adicciones, ha convertido su generoso segundo álbum en un espejo de su proceso de desintoxicación y en parte de su terapia.

"Yo pensaba que era ese de 'El gallo' y, cuando empieza la recuperación y quité todo eso, vi que lo que tenía era un montón de miedo y que no pasa nada, que el miedo hay que enfrentarlo", reflexiona en una entrevista con EFE ante un segundo trabajo de estudio en el que, entre otras cosas, se pide "perdón" a sí mismo.

Este argentino afincado en España ya confesó los abusos que habían puesto en peligro su vida y su carrera en un documental de RTVE y este viernes llega 'Terapia de grupo' (Universal), con 20 canciones que empezó a publicar en noviembre de 2024 según surgían, con la misma función que las reuniones a las que alude el título y en las que se visibiliza en público lo que te pasa para "avanzar".

"Le dediqué mucho amor y mucha honestidad, una que creo que antes no tenía a este nivel, aunque pensara que sí", subraya Calvo (Rosario, 1993), ante temas que progresan "como las etapas de un videojuego" desde que el protagonista aparece disculpándose con la excusa de que simplemente pasó 'Una temporada mala'.

Él, que se convirtió en adicto a la cocaína, previene que hay muchos tipos de adicciones, "como a los móviles... o a la espiritualidad" ante esta súbita búsqueda de conexión con un ser superior. "Creo que hay gente muy sola, con una creencia muy baja en sí mismo y que necesita de realizarse externamente. A mí me ha pasado", confiesa.

En el recorrido del álbum y tras su incursión en "un mundo de plástico" ('Welcome To Plastic World') surge el inevitable "deseo de escapar" en cortes como 'Un pueblo con mar' o 'De mí también me puedo salvar'. "Porque yo ya me fui de Argentina, viajé por todos lados y esa tormenta siempre viajaba conmigo", considera tras dejar de huir de los retos.

"Lo que me ha enseñado el proceso de recuperación es enfrentarme a las cosas por mí mismo, el uso de mi responsabilidad y también hacer partícipe a un montón de gente de mi mensaje", subraya el artista, que se ha hecho cargo de componer, interpretar y tocar los instrumentos, de "absolutamente todo, también de las frustraciones que eso pudiese conllevar".

No ha estado del todo solo porque aparecen múltiples invitados entre Argentina, como su paisano el actor Leonardo Sbaraglia, de México como su amiga Renee, y de España, como María Rodès o Iván Ferreiro. "La música está ahora llena como de virilidad, donde todo es muy correlativo al éxito, pero Iván siempre se ha basado en otras cosas", justifica sobre la presencia del gallego.

De eso también habla el disco, de desconectarse de la "sobreexposición que exigen las redes sociales" y de la "voracidad" de un neoliberalismo que pide producir y resultados fecundos.

"Eso es muy peligroso en la música, porque lleva a escuchas fáciles. Y sobreexigirte en el arte hace que evidentemente no haya una poética ni una sonoridad elevada. Como artista, eso además te deja mucho más en riesgo frente a la IA", previene.

Su empeño por ofrecer un trabajo cuidado, de factura "artesanal", le ha llevado a una gira junto a cinco músicos más que por ejemplo pasará por Sevilla (Fun Club, 24 de enero) y Madrid (El Sol, 28 de enero). "No entiendo mucho esta cosa de sonar mal que he visto últimamente", protesta, con el deseo de que en sus conciertos solo piensa dejarse "desbordar un poco por la emoción". EFE

