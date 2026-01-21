Mario Soberón, baja por una elongación en el sóleo de su pierna derecha

Zaragoza, 21 ene (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Mario Soberón sufre una elongación (estiramiento) en el sóleo de su pierna derecha, según ha informado este miércoles la entidad blanquilla en un comunicado.

Desde el club han precisado que las pruebas médicas realizadas al delantero han determinado que sufre esta dolencia y han añadido que la evolución que presente su recuperación determinará su vuelta progresiva al grupo.

Soberón ha sido un habitual en las alineaciones del técnico del Zaragoza, Rubén Sellés, aunque el punta no fue titular en el encuentro contra el Racing de Santander, en el que acabó expulsado, por lo que también se perdió el último partido de los blanquillos, ante la Real Sociedad B. EFE