Madrid atribuye los accidentes al "caos ferroviario" por culpa del Gobierno y Óscar Puente

Madrid, 21 ene (EFE).- El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha dicho este miércoles que el Gobierno tendrá que dar explicaciones en el futuro tras los accidentes ferroviarios, que ha atribuido al "caos" en la gestión del Ministerio de Transportes.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha señalado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien, ha dicho, está "más ocupado de enredar en redes sociales que de invertir y de gestionar su propio departamento".

Aunque ha incidido en que la prioridad ahora mismo es seguir atendiendo a las víctimas y avanzar en la investigación, ha subrayado que "llegará el momento" de exigir responsabilidades tras lo ocurrido, y ha deslizado que "la cruda realidad es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de por el momento 42 personas".

El portavoz del Gobierno regional ha afirmado que habrá que hablar "en profundidad en el futuro" sobre el accidente y exigir responsabilidades al Gobierno y al ministro Puente, al tiempo que ha recordado que uno de los últimos máximos dirigentes de Transportes está "en la cárcel por graves casos de corrupción que afectan a la gestión de ese ministerio", en alusión al exministro José Luis Ábalos.

Mientras tanto, ha continuado, el actual, Óscar Puente, no se ocupa de su departamento sino en el "caos", y ha citado como ejemplo el anuncio del ministro sobre que la alta velocidad viajaría a 350 kilómetros por hora, pero ayer Adif rebajó algunos tramos a 130 después del accidente. EFE

