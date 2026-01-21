Luismi Cruz: "Es un partido importante, pero no será definitivo"

La Coruña, 21 ene (EFE).- Luismi Cruz, extremo del Deportivo, señaló este miércoles que el partido del próximo domingo contra el líder Racing Santander no será “definitivo” para ninguno de los dos, aunque sí un choque “muy importante” para sus aspiraciones de ascenso directo.

“Es un partido importante porque viene el líder, que está haciendo las cosas muy bien. Pero tampoco creo que sea un partido definitivo porque quedan 20 jornadas. Ellos son un equipo muy goleador, sabemos de su capacidad con balón, pero nosotros queremos hacernos fuertes en Riazor”, apuntó en rueda de prensa.

El exfutbolista del Tenerife auguró un duelo igualado que se decidirá “por detalles” y por eso alertó de la importancia de jugar “muy concentrados” durante los noventa minutos.

“El Racing tiene jugadores diferenciales en la categoría y colectivamente también juegan muy bien, pero creo que nosotros también tenemos calidad para hacerles daño”, destacó.

Para Luismi Cruz, la mejoría del Dépor en estos últimos partidos viene motivada porque los jugadores han hecho “autocrítica” porque sabían dónde estaban fallando.

“Analizamos el volver a ser fuertes defensivamente, ser un grupo unido y cuando no iban las cosas bien hemos sabido decirnos las cosas a la cara. Eso es muy importante y ahora somos un equipo más fuerte”, desveló el futbolista, para quien su equipo viene de firmar “el mejor” partido del año en Almería. EFE

