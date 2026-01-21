Espana agencias

Luismi Cruz: "Es un partido importante, pero no será definitivo"

Guardar

La Coruña, 21 ene (EFE).- Luismi Cruz, extremo del Deportivo, señaló este miércoles que el partido del próximo domingo contra el líder Racing Santander no será “definitivo” para ninguno de los dos, aunque sí un choque “muy importante” para sus aspiraciones de ascenso directo.

“Es un partido importante porque viene el líder, que está haciendo las cosas muy bien. Pero tampoco creo que sea un partido definitivo porque quedan 20 jornadas. Ellos son un equipo muy goleador, sabemos de su capacidad con balón, pero nosotros queremos hacernos fuertes en Riazor”, apuntó en rueda de prensa.

El exfutbolista del Tenerife auguró un duelo igualado que se decidirá “por detalles” y por eso alertó de la importancia de jugar “muy concentrados” durante los noventa minutos.

“El Racing tiene jugadores diferenciales en la categoría y colectivamente también juegan muy bien, pero creo que nosotros también tenemos calidad para hacerles daño”, destacó.

Para Luismi Cruz, la mejoría del Dépor en estos últimos partidos viene motivada porque los jugadores han hecho “autocrítica” porque sabían dónde estaban fallando.

“Analizamos el volver a ser fuertes defensivamente, ser un grupo unido y cuando no iban las cosas bien hemos sabido decirnos las cosas a la cara. Eso es muy importante y ahora somos un equipo más fuerte”, desveló el futbolista, para quien su equipo viene de firmar “el mejor” partido del año en Almería. EFE

dmg/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP rompe su estrategia de no agresión al Gobierno pero aboga por mantener la calma

Infobae

Guardiola responde a Vox que está "en su mano" entrar en el gobierno de Extremadura

Infobae

UGT pide convocar el comité general de Adif y Renfe y aclarar con urgencia los accidentes

Infobae

UGT y CCOO se desmarcan de la huelga en las conserveras pesqueras que mantiene CIG

Infobae

La Justicia brasileña rechaza suspender una licitación adjudicada a Acciona en São Paulo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez de la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

La llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz: “Estoy intentando llamar al maquinista y no lo consigo”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

Adif vuelve a reducir a 160 km/h un tramo de la alta velocidad entre Madrid y Valencia

Julio Iglesias solicita a la Fiscalía la denuncia de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y califica de “insólito” no tener acceso a una copia

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este miércoles 21 de enero del 2026

Resultados del Sorteo 2 de Super Once: ganadores y números premiados del miércoles 21 de enero

Juanma Lorente, abogado: “La empresa no puede elegir la mitad de los días que te vas de vacaciones”

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 1 del 21 enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 de Triplex de la Once este miércoles 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco