Louzán: "nuestro objetivo es llenar el estadio de Gran Canaria en la Copa de la Reina"

(Corrige el nombre del estadio en el titular y el lead. Estadio de Gran Canaria en lugar de Insular)

Madrid, 21 ene (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, señaló este miércoles en FITUR, en Madrid, que el objetivo en la Copa de la Reina Iberdrola es llenar el estadio de Gran Canaria.

Louzán tomó la palabra en la presentación en un acto en el que estuvieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de Federación Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia; la jugadora del Tenerife Raquel Peña; y el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, que se mostró feliz de poder acoger la final e incidió en la necesidad de que siga habiendo fútbol femenino en la isla.

"Creo que es una magnífica oportunidad el tener a los dos mejores equipos de fútbol de España en las islas, nuestro gran objetivo es llenar el estadio de Gran Canaria para esta gran cita", señaló el presidente de la RFEF.

La final tendrá lugar el próximo 16 de mayo y actualmente se encuentra en la fase de cuartos de final. Los equipos que disputarán el pase a esta final son el Atlético de Madrid, Madrid CFF, Athletic Club, Tenerife, Real Sociedad, Levante Badalona, FC Barcelona y Real Madrid.

Inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado en 2014, el estadio tiene una capacidad para más de 32.000 espectadores y ya ha albergado partidos oficiales y amistosos de la selección absoluta.

El 21 de noviembre de 2007 fue sede de la victoria de España sobre Irlanda del Norte (1-0) de clasificación para la Eurocopa de 2008, en la que la selección consiguió el título frente a Alemania (1-0) con un tanto de Fernando Torres.

También fue sede de dos amistosos de la selección absoluta masculina, en agosto de 2004 frente a Venezuela (3-2), y en noviembre de 2018 ante Bosnia Herzegovina (1-0).

El estadio de Gran Canaria, que es uno de los incluidos por España para el Mundial que organizará en 2030 junto a Marruecos y Portugal, dará el relevo como sede de la final de la Copa de la Reina al de El Alcoraz de Huesca.

En este, el 7 de junio de 2025, el Barcelona consiguió su undécimo título de campeón de la Copa tras ganar en la final al Atlético de Madrid por 2-0 con un doblete de Clàudia Pina. EFE

