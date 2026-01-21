Los reyes inaugurarán este jueves la 46 Feria de Fitur

Madrid, 21 ene (EFE).-​ Los reyes inaugurarán mañana, jueves, en Madrid la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha comenzado este miércoles con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

La inauguración por parte de los reyes de Fitur, punto de encuentro global para los profesionales del turismo y que cuenta este año con México como país invitado, tendrá lugar en el último de los tres días del luto oficial decretados por la catástrofe ferroviaria.

Los reyes volverán a apoyar así la importancia del sector turístico y esta feria a la que asisten unas 10.000 empresas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial -10 más que en la pasada edición- y que acoge 967 expositores. EFE