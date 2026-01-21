Los Mossos ya investigan en la zona cero del accidente del tren para determinar las causas

Barcelona, 21 ene (EFE).- Los Mossos d'Esquardra ya investigan en la zona cero del accidente de tren ocurrido ayer en Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista y otras 37 personas resultaron heridas, para determinar las causas del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta al "desprendimiento de un talud".

El accidente se produjo en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.

Una vez que los Bomberos de la Generalitat, que han trabajado toda la noche en el lugar del siniestro, han asegurado la zona tras estabilizar las placas de hormigón que hacían de contención del talud, los Mossos han iniciado la investigación sobre el terreno para determinar las causas de este accidente de tren mortal inspeccionando la zona.

Sin embargo, la principal hipótesis que se baraja es que el siniestro se haya debido al "desprendimiento de un talud", según han avanzado este miércoles tanto la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, como el inspector de los Bomberos de la Generalitat, Joan Rovira.

En declaraciones a los medios desde el centro de mando de las Caves Torelló, Rovira ha explicado que el accidente se produjo en un punto en el que la linea férrea pasa por debajo de una autopista, y que "probablemente" cedió terreno justo en el momento en el que pasaba el convoy siniestrado.

El Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos d'Esquadra, que es la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias, es la que se ha hecho cargo de la investigación. EFE