Los Mossos recuperan la caja negra del tren accidentado en Gelida, que ya analizan

Barcelona, 21 ene (EFE).- Los investigadores de los Mossos d'Esquadra desplegados en la zona cero del accidente de tren ocurrido este martes en Gelida (Barcelona) han recuperado la caja negra, que ya están analizando.

Según informa la Policía de la Generalitat de Cataluña en redes sociales, el equipo de investigación que se encuentra en el lugar del siniestro ha recogido la máxima información para establecer la cronología y las causas del accidente, que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y que causó heridas de diversa consideración a alrededor de 40 personas, cinco de ellas de gravedad.

Entre esa información recabada esta mañana, los especialistas en accidentes ferroviarios de los Mossos han recuperado la caja negra, que ya están analizando.

Poco después de las 11:00 horas, después de que los Bomberos de la Generalitat hayan estabilizado la zona, los investigadores de los Mossos han iniciado una inspección ocular de la zona, con la ayuda de la unidad de drones.

El accidente ocurrió en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje.

La principal hipótesis que se baraja es que el siniestro se debiera al "desprendimiento de un talud", puesto que el accidente se produjo en un punto en el que la línea férrea pasa por debajo de la autopista AP-7, de manera que "probablemente" cedió terreno, según han informado mandos de los Bomberos de la Generalitat.

Ahora, los investigadores de los Mossos tratan de averiguar si el muro de contención cayó antes de que pasara el tren por el punto del accidente o justo cuando circulaba por ese tramo de vía.

Además de las pruebas recabadas en el lugar del siniestro, los investigadores prevén tomar declaración a maquinistas y a diferentes testimonios.

La comisaría general de investigación criminal y el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de los Mossos d'Esquadra, que es la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias, se han hecho cargo de la investigación, que tutela el juzgado de Vilafranca del Penedès. EFE

