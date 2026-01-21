Los maquinistas convocan tres días de huelga para "recuperar los estándares de seguridad"

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios, según explica en un comunicado. EFECOM
Últimas Noticias
La Bolsa de Londres sube un 0,11 % tras descartar Trump usar la fuerza en Groenlandia
Paraguay cree que la revisión del acuerdo Mercosur-UE no impide su aplicación provisional
Puente dice que no teme ser cesado por Sánchez: "Mi puesto está a su disposición siempre"
Milei exige a los políticos que dejen de "fastidiar" a quienes mejoran el mundo con la IA
ArcelorMittal vuelve a precios de agosto de 2011 al subir el 4,7 % en bolsa
MÁS NOTICIAS