Los maquinistas convocan tres días de huelga para "recuperar los estándares de seguridad"

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días -los próximos 9, 10 y 11 de febrero- como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios, según explica en un comunicado. EFECOM

Compartir nota: