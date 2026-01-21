Espana agencias

Los autónomos habrían ahorrado 508 millones de euros en 2025 con el IVA franquiciado

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Los autónomos hubieran ahorrado 508 millones si hubiera existido el IVA franquiciado en 2025, según denuncia la asociación de trabajadores por cuenta propia ATA, que señala que España es el único país de la UE que no ha implantado este sistema.

Según un informe elaborado por ATA y publicado este miércoles, unos 770.000 trabajadores autónomos (principalmente profesionales o con un bajo volumen de IVA soportado) podrían acogerse a este sistema.

El régimen de franquicia del IVA supone un ahorro en costes de gestión, ya que la exención de presentar declaraciones periódicas de IVA y de llevar una contabilidad específica para este impuesto (software o costes de asesoría) tiene un ahorro directo estimado en 25 euros mensuales, lo que equivale a 300 euros anuales por autónomo.

Además, conlleva un ahorro en tiempo, ya que un autónomo dedica una media de dos horas mensuales a tareas administrativas relacionadas con el IVA (recopilación de facturas, tickets, preparación de liquidaciones, envío o visita a la gestoría).

ATA calcula que todo ese tiempo tiene un coste conservador de 15 euros por hora, por lo que el ahorro anual sería de 360 euros.

En total, un autónomo con el IVA franquiciado podría haberse ahorrado 660 euros anuales, lo que, extrapolado a un colectivo de 770.000 trabajadores por cuenta propia potencialmente beneficiarios, el perjuicio económico directo asciende a 508,2 millones de euros anuales.

La ausencia del nuevo sistema también tiene un coste para las arcas del Estado, que ATA sitúa en la horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que 770.000 autónomos se podrían haber acogido al sistema al tener ingresos inferiores a 85.000 euros y no contar con un volumen de IVA soportado que haga más ventajoso permanecer en el régimen general.

Además, ATA apunta que la omisión legislativa del Estado español al no transponer la Directiva del IVA franquiciado "genera un daño patrimonial directo, real y cuantificable para el colectivo de trabajadores autónomos".

"A largo del año hemos denunciado ante la Comisión Europea a España por ser el único país que no ha aplicado esta directiva europea que era de obligado cumplimiento", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a los medios.

Amor ha destacado "la carga adicional" que sufren los autónomos españoles frente a "las ventajas competitivas que tienen los del resto de la Unión Europea, que no solo no deben hacer esas declaraciones de IVA en todos los trámites, sino que solo realizan una declaración anual". EFECOM

