Los agricultores griegos levantan los bloqueos tras reunirse con el primer ministro griego

Atenas, 21 ene (EFECOM).- Los agricultores griegos decidieron este miércoles levantar las decenas de bloqueos que han interrumpido el tráfico de autovías y carreteras en los últimos 53 días, después de que sus representantes se reunieran el pasado lunes con el primer ministro de Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para dialogar sobre sus demandas.

La mayoría de los comités de los más de 60 bloqueos que durante los últimos dos meses bloqueaban puntos clave de carreteras y cruces fronterizos han decidido retirar sus tractores "de manera coordinada" y gradual, hasta el próximo viernes, informa el diario Efsyn.

Los campesinos y ganaderos, que entre sus demandas exigían tarifas de energía (sobre todo electricidad y diésel) más bajas para reducir los costes de producción, tomaron la decisión de, al menos, suspender su prolongada protesta a pesar de que consideraron "insuficientes" las medidas ofrecidas por el Gobierno a una delegación recibida por Mitsotakis.

En la reunión celebrada en la sede del Gobierno en Atenas, que duró casi cinco horas, los 20 representantes de los agricultores abordaron con el primer ministro principalmente "cuestiones puramente técnicas" sobre la manera en la que se implementarán una serie de medidas de apoyo que el Ejecutivo ya había anunciado previamente.

Mitsotakis se negó durante la reunión a avanzar hacia más medidas de apoyo, por lo que los representantes de campesinos y ganaderos alertaron de que "no estaban satisfechos" con la negociación.

No obstante, el cansancio, tras más de 50 días de protesta, y el convencimiento de que actualmente no podrán obtener más concesiones por parte del Gobierno condujo a la mayoría de los agricultores a votar en diversos comités a favor de levantar los bloqueos, explica este miércoles el diario Kathimerini.

A principios de enero, y ante la presión de las protestas, el Gobierno anunció la extensión, por dos años más, del precio fijo de la electricidad para los agricultores, de 8,5 céntimos del euro por kilovatio hora (kWh) —los campesinos exigían 7 céntimos por kWh— y la devolución de un impuesto que grava el diésel directamente en el surtidor a través de una aplicación especial.

También se comprometió a que el ELGA, el organismo público de seguros agrícolas, empezaría a indemnizar al 100 % los posibles daños en las cosechas de los campesinos provocados por fenómenos naturales, en lugar del 80 % que regía hasta ahora.

Unos días después, se cerró un compromiso para establecer una ayuda especial que cubrirá parte de la pérdida de ingresos en la producción de piensos vegetales para los ganados, afectados por un brote de viruela ovina y caprina que, desde 2024, ha conducido al sacrificio de más de medio millón de animales en Grecia.

Pese a la retirada de los bloqueos, los campesinos afirman que "la movilización no se abandona, sino que se reevalúa", y que en los próximos días se convocarán nuevamente los comités para decidir "un nuevo marco de protesta," que podría incluir una tractorada en Atenas, aunque ya no bloqueos, según Efsyn. EFECOM

